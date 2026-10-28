Autoridades investigan secuestro de una joven en panadería de Guacarí, Valle del Cauca

El video se difundió en redes sociales y se detalla cuando los hombres armados ingresar al establecimiento con armas e intimidan a uno de los empleados del lugar mientras avanzan para retener a la mujer….

En cámaras de seguridad de una panadería en Guacarí (Valle del Cauca) quedó registrado el secuestro de una joven de 19 años este martes, 27 de octubre. La mujer fue raptada por hombres armados quienes la obligaron a subirse a una camioneta con rumbo desconocido. Las autoridades desplegaron un operativo para encontrarla y esclarecer los hechos.

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El video se difundió en redes sociales y se detalla cuando los hombres armados ingresar al establecimiento con armas e intimidan a uno de los empleados del lugar mientras avanzan para retener a la mujer. La sacan del establecimiento y la suben a una camioneta color negro.

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Tras conocerse los hechos y recibir el reporte, la Policía Nacional y el Ejército activaron un plan para cerrar las vías principales y frenar el traslado de la joven a municipios cercanos. Asimismo, la Gobernación del Valle del Cauca anunció un consejo de seguridad y una recompensa por información que permita esclarecer los hechos.

Tras el secuestro de una joven trabajadora de una panadería en Guacarí, realizamos junto a la Fuerza Pública un Consejo de Seguridad extraordinario para definir acciones y avanzar en su pronta liberación.



Ofrecemos hasta $30 millones de recompensa por información que permita… pic.twitter.com/JkeXlq59uf — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 27, 2026

"Tras el secuestro de una joven trabajadora de una panadería en Guacarí, realizamos junto a la Fuerza Pública un Consejo de Seguridad extraordinario para definir acciones y avanzar en su pronta liberación. Ofrecemos hasta COP 30 millones de recompensa por información que permita ubicar la camioneta en la que se la llevaron, establecer su recorrido y dar con su paradero", señaló la gobernadora Dilian Francisca Toro a través de sus redes sociales.

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La gobernadora Toro también detalló que se reforzaron los controles en vías terciarias y se aumentó el pie de fuerza en Guacarí. Para entregar información sobre lo ocurrido, la Gobernación habilitó una línea autorizada 321 3947235 o al 165.

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