En gran parte de Putumayo y Nariño se registró un apagón masivo en la noche de este martes, 24 de noviembre, tras una detonación que afectó dos torres de energía en el sector El Remolino, en Tamaniego (Nariño). Hasta el momento, las autoridades buscan confirmar si se trató de un atentado por parte de grupos armados ilegales. Según detalló la Policía Nacional a El Espectador, se escuchó una detonación y se cayeron dos torres de energía, pero están confirmando si se trató de un atentado.

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El Gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, también confirmó el apagón masivo y pidió claridad sobre las causas. "Se reporta falla sobre el anillo sur del país que deja sin energía a sur de Cauca, Nariño, Putumayo, sur del Huila y Caquetá. Estamos atentos al reporte del centro nacional de despacho para que nos pueda informar la causa que nos tiene sin servicio de energía eléctrica".

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Por su parte, las Centrales Eléctricas de Nariño señalaron en un comunicado que hacia las seis de la tarde se presentó una falla simultánea en los dos circuitos que conectan la subestación de energía San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto. Esa infraestructura constituye la principal vía de conexión de Nariño al Sistema Interconectado Nacional. "A la hora de la emisión de este comunicado, la causa del evento se encuentra en proceso de identificación", señaló la empresa.

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