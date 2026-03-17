Autoridades verifican posible explosivo en frontera con Ecuador, tras denuncia de Petro

El ministro Pedro Sánchez señaló que fueron enviados expertos “para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y proceder a su destrucción”. Foto: EFE - Carlos Ortega

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Luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara, durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo, que Colombia estaría siendo bombardeada por Ecuador, tras encontrarse una bomba, presuntamente lanzada desde un avión, en una zona fronteriza, el sector Defensa aseguró que está adelantando las verificaciones.

“Frente a las indicaciones del señor presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares, ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la fuerza pública”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Asimismo, con las averiguaciones en curso, el funcionario agregó que fueron enviados expertos “para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y proceder a su destrucción”.

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