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Autoridades verifican posible explosivo en frontera con Ecuador, tras denuncia de Petro

Una denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un presunto bombardeo desde Ecuador encendió las alarmas en el sector Defensa. El hallazgo de una presunta bomba llevó al Gobierno a desplegar la fuerza pública para establecer si se trata de un hecho ocurrido desde territorio ecuatoriano.

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Redacción Judicial
17 de marzo de 2026 - 06:01 p. m.
El ministro Pedro Sánchez señaló que fueron enviados expertos “para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y proceder a su destrucción”.
El ministro Pedro Sánchez señaló que fueron enviados expertos “para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y proceder a su destrucción”.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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Luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara, durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo, que Colombia estaría siendo bombardeada por Ecuador, tras encontrarse una bomba, presuntamente lanzada desde un avión, en una zona fronteriza, el sector Defensa aseguró que está adelantando las verificaciones.

“Frente a las indicaciones del señor presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares, ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la fuerza pública”, aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Asimismo, con las averiguaciones en curso, el funcionario agregó que fueron enviados expertos “para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y proceder a su destrucción”.

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Por Redacción Judicial

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