Publicidad

Home

Judicial

“Nos están bombardeando desde Ecuador”: la denuncia del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro denunció que Colombia estaría siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba en zona fronteriza. El mandatario pidió la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre lo ocurrido.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
17 de marzo de 2026 - 12:18 p. m.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro denunció, durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo, que Colombia estaría siendo bombardeada por Ecuador, luego de que se hallara una bomba, presuntamente lanzada desde un avión, en la zona fronteriza con esa nación.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión.Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, señaló el primer mandatario.

Lea: Fiscalía y exdirectivos de Odebrecht negocian principio de oportunidad por Ruta del Sol 2

Asimismo, el presidente Petro se refirió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole actuar frente a este presunto bombardeo: “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”. Pese a las declaraciones del jefe de Estado, hasta el momento no se ha confirmado el hecho o cuándo habría sucedido.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha entregado versiones a medios de comunicación en las que indica que las denuncias del presidente de Colombia son falsas. Aseguró que sí han realizado ataques contra campamentos guerrilleros, pero que estos se han llevado a cabo en territorio ecuatoriano.

Más noticias judiciales: Caso Ungrd: Corte Suprema alerta que compra de congresistas podría seguir activa

Las declaraciones de ambos presidentes ocurren en medio de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador. Esto, luego de que el 21 de enero el presidente ecuatoriano, impusiera un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. El mandatario justificó la medida en la necesidad de fortalecer los controles fronterizos frente al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

Tras varios choques entre los presidentes, el pasado 26 de febrero Noboa profundizó la confrontación comercial al anunciar que el arancel aplicado a las importaciones provenientes de Colombia pasará del 30 % al 50 % a partir del pasado 1 de marzo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Daniel Noboa

Gustavo Petro

Colombia

Ecuador

Bombardeos desde Ecuador

Consejo de Ministros

Presidente de Ecuador

Bombardeos

 

ART RT(16144)Hace 3 minutos
Inventarse un conflicto externo, del manual de dictador. Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Cepeda, va por más.
Diana cp(85842)Hace 19 minutos
EL que vive bombardeándose la cabeza es ud malnacido Petro con cualquier ilegalidad que mareé, por eso tiene a Colombia vuelta m....
Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 22 minutos
Como así? Pero repita bien. Toda la culpa es del matarife y del duque por comprar Pegasus.
Carlos (63194)Hace 23 minutos
Cuantas estupideces más tiene que seguir hablando ese borracho adicto, para conseguir unos votos de más para el comandante Cepeda?
Lucas Gomez(25993)Hace 39 minutos
Llamar a Trump? Llame a generales de la República y un par de bombas en campamentos del ejército ecuatoriano para que se dejen de pendejadas.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.