“Nos están bombardeando desde Ecuador”: la denuncia del presidente Gustavo Petro

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: El Espectador

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El presidente Gustavo Petro denunció, durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo, que Colombia estaría siendo bombardeada por Ecuador, luego de que se hallara una bomba, presuntamente lanzada desde un avión, en la zona fronteriza con esa nación.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión.Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, señaló el primer mandatario.

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Asimismo, el presidente Petro se refirió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole actuar frente a este presunto bombardeo: “Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”. Pese a las declaraciones del jefe de Estado, hasta el momento no se ha confirmado el hecho o cuándo habría sucedido.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha entregado versiones a medios de comunicación en las que indica que las denuncias del presidente de Colombia son falsas. Aseguró que sí han realizado ataques contra campamentos guerrilleros, pero que estos se han llevado a cabo en territorio ecuatoriano.

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Las declaraciones de ambos presidentes ocurren en medio de la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador. Esto, luego de que el 21 de enero el presidente ecuatoriano, impusiera un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. El mandatario justificó la medida en la necesidad de fortalecer los controles fronterizos frente al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

Tras varios choques entre los presidentes, el pasado 26 de febrero Noboa profundizó la confrontación comercial al anunciar que el arancel aplicado a las importaciones provenientes de Colombia pasará del 30 % al 50 % a partir del pasado 1 de marzo.

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