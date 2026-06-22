Fiscalía captura a cinco personas por delitos electorales tras segunda vuelta presidencial

La jornada electoral también permitió al ente investigador identificar y ubicar a 52 personas que para esa fecha habían sido reportadas como desaparecidas.

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Tras el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial, la Fiscalía General de la Nación presentó el balance de las actividades investigativas adelantadas durante la jornada. Según el ente investigador, durante las elecciones se registraron cinco capturas relacionadas con delitos electorales.

Durante el pasado 21 de junio fue capturado un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), así como un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía). La Fiscalía señaló que también fue detenido un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar).

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En esa misma línea, fue capturado un ciudadano que votó dos veces, una de ellas por su pareja, en Medellín (Antioquia). Asimismo, fue detenida una mujer que falsificó una credencial de testigo electoral en Sincelejo (Sucre) y una persona que se presentó a votar con una cédula ajena en Aipe (Huila).

Durante la jornada se abrieron 12 noticias criminales por posibles delitos electorales, las cuales están siendo revisadas para determinar si constituyen conductas delictivas. Además, durante la segunda vuelta fueron detenidas otras 53 personas por diferentes delitos, quienes ya contaban con órdenes judiciales vigentes.

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Entre las conductas investigadas se encuentran secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos. Estas capturas se realizaron en Bogotá, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Atlántico, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Santander, entre otros departamentos del país.

Por último, la jornada electoral también permitió al ente investigador identificar y ubicar a 52 personas que para esa fecha habían sido reportadas como desaparecidas. “La mayoría de los casos se registró en Medellín (11), Cali (7), Boyacá (6), Magdalena (6), Huila (5), Norte de Santander (5), Caldas (4) y Bogotá (2)”, explicó la Fiscalía.

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