Defensoría pide unidad tras la elección: “No se gobierna contra quienes perdieron”

“Quien obtiene el triunfo electoral no gobernará contra quienes pierden la elección, sino para todas y todos los colombianos”, aseguró la defensora a través de un comunicado público. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que el candidato Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, según el preconteo electoral, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortiz, se pronunció. “Quien obtiene el triunfo electoral no gobernará contra quienes pierden la elección, sino para todas y todos los colombianos”, aseguró la defensora a través de un comunicado público.

Según explicó Marín Ortiz, la polarización no es un fenómeno nuevo ni coyuntural. “Los resultados del preconteo muestran una tendencia de aguda polarización que el país viene experimentando desde hace varios años”, señaló la funcionaria. Como muestra de ello, indicó que, de acuerdo con el último boletín electoral, la diferencia entre las dos candidaturas que se disputaron la Presidencia fue de apenas 0,96 puntos porcentuales.

Lea: Autoridades hacen balance de seguridad y reportan movilizaciones al cierre de las elecciones

En ese sentido, la Defensoría sostuvo que la figura del presidente debe representar la unidad nacional. Además, destacó que la participación ciudadana superó el 63,5 %, “una cifra histórica en una elección presidencial, que refleja el creciente nivel de involucramiento de la ciudadanía en la definición del rumbo político del país”.

Mientras tanto, la Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en el escrutinio para confirmar la votación obtenida por los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. De acuerdo con el más reciente boletín electoral, el aspirante del partido Defensores de la Patria obtuvo 12.927.006 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación. Por su parte, el candidato del Pacto Histórico alcanzó 12.681.268 sufragios, correspondientes al 48,71 %, con una diferencia cercana a los 247.000 votos.

Le puede interesar: Fiscalía reporta tres capturas por presuntos delitos electorales en la segunda vuelta

Aunque el preconteo perfila a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia a partir del 7 de agosto, Iván Cepeda insistió en que los resultados conocidos durante la jornada del 21 de junio corresponden únicamente a una fotografía preliminar del proceso electoral. Se trata de un “dato”, afirmó, y no de una decisión definitiva ni “oficial ni vinculante”.

En ese sentido, a través de la cuenta de X de su partido político, invitó a abogados en Bogotá a reforzar la vigilancia del escrutinio electoral. “Mañana (lunes) desde las 8:00 a. m. hay que reforzar el escrutinio en Corferias, puesto que allí se escrutan Bogotá y las votaciones en el exterior, que son claves. No importa si no lo dejaron entrar hoy; mañana hay que volver”, se lee en la publicación.

Más noticias judiciales: Después de votar: cómo evitar que la polarización se convierta en violencia

Por su parte, Abelardo de la Espriella se pronunció desde Barranquilla (Atlántico) sobre los resultados electorales. “Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular. Aquí no habrá tercera vuelta en las calles. Acaten los resultados, hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”, señaló el candidato del partido Defensores de la Patria.

Asimismo, aseguró a Iván Cepeda que contará con todas las garantías para ejercer la oposición, “siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro, señor senador electo: ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.