Besaile, “Ñoño” Elías y exfuncionario de Fonade vinculan a Benedetti con corrupción

El Espectador conoció las pruebas con las cuales el senador Armando Benedetti fue vinculado formalmente a una investigación por el caso Fonade. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Está señalado por, presuntamente, influir para lograr que la empresa Certicámara se quedara con un contrato por más de $1.000 millones.

El Fonade es una entidad que depende del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo objetivo es financiar estudios para proyectos públicos en toda Colombia. Según la denuncia del abogado Jaime Lombana, Benedetti y otros excongresistas del Partido de la U como Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías, habrían recibido el manejo del Fonade como cuota política en 2017. Y, por tanto, habrían tenido flexibilidad para beneficiar a contratistas con millonarios acuerdos públicos.

Tanto Besaile como Elías confesaron su participación en el escándalo de corrupción y, para obtener beneficios judiciales, ventilaron nombres para facilitar el trabajo de la justicia. Entre ellos está Benedetti. Sin embargo, no son los únicos en mencionar al senador vinculado al Pacto Histórico. Jorge Iván Henao, quien fuera asesor de la dirección del Fonade, participe de la red de corrupción, confesó ante la Corte Suprema que Benedetti habría influido a favor de Certicámaras en 2017.

Esta es la declaración transcrita por la Corte Suprema:

Henao: No, yo estaba con el senador Bernardo Elías. Me lo presentó (Armando Benedetti) y yo me quedé hablando con él ahí.

Magistrada: ¿Y qué le dice sobre Certicámaras?

Henao: No, me dice que es una buena empresa. Que es una empresa fuerte, que puede hacer las cosas bien y que por favor trate de buscarle un espacio en la entidad.

Magistrada: Cuando le dice que busque un espacio, ¿qué entiende usted por eso?

Henao: Un contrato puntualmente dijo.

Magistrada: ¿Y usted qué le responde?

Henao: Yo le dije que íbamos a revisar. Qué íbamos a mirar y con mucho gusto.

El contrato al que se refiere Henao fue por convocatoria privada y se celebró en agosto de 2017. El objeto era “el servicio de bodegaje, custodia, préstamo (ubicación y envío desde y hacia la bodega), actualización del inventario mensualmente con los documentos recibidos, prestados y devueltos, digitalización e indexación, el cual incluye la provisión de cajas y carpetas tapa yute”. El plazo de ejecución estaba en un año o hasta agotar el presupuesto oficial.

Asimismo, la Corte Suprema cuenta con un informe de investigador de la Fiscalía, en un proceso paralelo contra la comunicadora Elsy Mireya Pinzón, quien para la fecha era miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Benedetti. En el escrito están reportados 68 ingresos de Pinzón al Fonade y 78 ingresos a la misma entidad de Juan Carlos Santofimio, un presunto intermediario del contrato. Pinzón y Santofimio, dice la Corte, coinciden 30 veces en fecha y hora de visita al lugar.

La Corte Suprema de Justicia no solo se quedará con las declaraciones que inculpan a Benedetti y la propia sesión de indagatoria al senador, también revisará las entradas y salidas al Congreso de piezas clave como el exfuncionario Henao y el supuesto contratista Santofimio. Demás, correos electrónicos de funcionarios del Fonade. Asimismo, serán escuchados en declaración Henao, Santofimio y la comunicadora Elsy Mireya Pinzón, entre otras personas.

