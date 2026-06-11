Blessed y Dímelo Jara fueron imputados por presunto secuestro extorsivo a doble de Ozuna. Foto: Tomada de Instagram Blessd

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Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y Santiago Jaramillo, manager del artista, conocido como Dímelo Jara, fueron imputados este jueves 11 de junio por el delito de secuestro extorsivo agravado. La Fiscalía los vinculó formalmente a la investigación por hechos que habrían ocurrido en junio de 2022, cuando habrían secuestrado al imitador del cantante Ozuna, quien también es representante de un imitador de Blessed.

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La audiencia estaba programada para el pasado 10 de junio, pero por problemas de salud de la jueza, la audiencia fue movida. En la audiencia también fueron imputados Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. A los cuatro se les investiga porque Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna y manager de otro imitador, denunció que el artista, Dímelo Jara y las otras dos personas lo amenazaron y obligaron a firmar varios documentos.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que, supuestamente, el cantante, dentro de otras cosas, habría llamado a Sánchez a decirle: “Mi niño, yo sé quién es usted, sé lo que hace usted, sé dónde vive; yo soy de la calle, no soy tan blandito como Jara; si estuviera ahí, le destrozaría la cara y le llevaría unas liendras que podrían matarlo”.

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Según el testimonio del imitador de Ozuna, fue citado el 6 de junio de 2022 por el reguetonero a un estudio de grabación en Medellín (Antioquia). Dice que inicialmente creyó que se trataba de un encuentro cordial, debido a que Blessd había compartido en sus redes sociales contenidos relacionados con un imitador suyo. Sin embargo, el hombre aseguró a las autoridades que durante la reunión fue intimidado por el artista y varias personas de su entorno por promover presentaciones del imitador Jefferson Sánchez, quien había logrado reconocimiento por interpretar al cantante en distintos escenarios del país.

El imitador de Ozuna dijo que durante el encuentro fue amenazado y obligado a firmar un documento mediante el cual se comprometía a no utilizar comercialmente la imagen o marca asociada al artista. Además, aseguró que se le cuestionó por la realización de espectáculos remunerados y por una gira internacional que se preparaba con el imitador de Blessd.

Andrés Felipe Sánchez afirmó que, tras los hechos, suspendió la promoción artística del doble del cantante, canceló compromisos previamente adquiridos y devolvió anticipos económicos recibidos por algunas presentaciones. Durante la audiencia de imputación ni Blessed ni ninguno de los demás imputados aceptó los cargos presentados por la Fiscalía y se está a la espera de que se defina si deben ser enviados o no a la cárcel mientras avanza la investigación.

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