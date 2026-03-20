Bomba sin detonar en Nariño habría rebotado desde Ecuador, dice informe del gobierno

Las autoridades de ambos países trabajaron en conjunto. Esto dijeron. Foto: Gustavo Petro

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Esta semana en Nariño, en zona fronteriza con Ecuador, fue encontrada una bomba sin detonar que, al parecer, habría sido lanzada desde el vecino país en una de las operaciones militares que recientemente vienen adelantando en contra de grupos criminales. El hecho tensó más las relaciones diplomáticas con el país con el que ya se mantiene una guerra arancelaria. Sin embargo, las autoridades de ambas naciones trabajaron en conjunto para determinar qué fue lo que ocurrió en ese sector y cómo fue que la bomba terminó de este lado de la frontera.

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De acuerdo con le propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa trabajó de la mano con autoridades ecuatorianas y ya tienen un primer informe sobre lo que, al parecer, ocurrió.

Comunicado del ministro de defensa:



Frente al hallazgo de MUSE (munición sin explotar), tipo bomba de 250 kg, en territorio colombiano, me permito informar:



Tras la visita conjunta de la comisión técnica y de especialistas de Ecuador y Colombia al sitio de los hechos, se… pic.twitter.com/nWeHykxxBR — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

Según la información que el propio jefe de esa cartera, Pedro Sánchez, le hizo llegar al jefe de Estado, “tras la visita conjunta de la comisión técnica y de especialistas de Ecuador y Colombia al sitio de los hechos, se concluye que, aunque no existe 100% de certeza, hay una muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano, recorriendo aproximadamente 210 metros, sin generar afectaciones a personas o bienes”.

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Dentro de los aspectos relevantes que resaltó el ministro Sánchez al presidente están que “el trabajo conjunto entre Colombia y Ecuador evidencia madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido”.

También, que “Ecuador informó que la operación se realizó de manera legítima en su territorio, con el objetivo de afectar amenazas criminales, sin intención alguna de provocar, afectar o generar desconfianza con Colombia. Esta misma apreciación la tiene Colombia, con base en los hechos confirmados y las relaciones que se han mantenido con los mandos militares”.

Según lo que dijo el ministro de Defensa colombiano, tanto Colombia como Ecuador “coinciden en la necesidad de superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad”. De igual manera, el informe publicado por Petro sostiene que “se considera pertinente dar por superado el evento y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera”.

Por último, el jefe de cartera le dijo al primer mandatario de los colombianos que “se propone que las aclaraciones públicas se realicen a través de los canales diplomáticos” y no por otros, como ha venido ocurriendo, por ejemplo, con las redes sociales.

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