Bombardeos y ataques con drones: el panorama de orden público del Gobierno De la Espriella
Próximo a cumplir los cien días de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella ha remarcado su narrativa de "mano dura" con bombardeos contra el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Mientras tanto, los ataques con drones por parte de los grupos ilegales continuan creciendo.
Comentarios
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Álamo(88990)•Hace 3 horasMuy contentos todos por el milagro cumplido de acabar con los criminales en 90 días… ¡Los videos son de pelí-cula!