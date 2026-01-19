Cabal interpuso queja disciplinaria contra Benedetti por posible participación en política

La senadora Cabal aseguró que el ministro Benedetti estaría usando indebidamente sus redes sociales para apoyar un proyecto de reelección del presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador

Crece la tensión política entre la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. En la mañana de este lunes 19 de diciembre se conoció que la congresista interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, en contra del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, por presunta participación en política.

“Acabo de radicar queja disciplinaria contra el ministro Armando Benedetti por usar su cargo para promover la continuidad del proyecto político de Petro. Es un intento disfrazado de reelección, contrario a la Constitución”, dijo la congresista, quien buscó además ser la candidata presidencial del Centro Democrático. La senadora argumentó que el ministro, por medio de sus publicaciones en X, estaría aludiendo a una reelección del presidente Petro.

“Hizo referencias explícitas a un escenario de reelección presidencial y exaltó su supuesta aceptación popular, sin que dichas manifestaciones correspondan a comunicación institucional, pedagógica o informativa propia de las funciones del Ministerio del Interior”, se lee en la queja disciplinaria interpuesta por la senadora Cabal.

Agregó que las publicaciones de Benedetti no son mensajes simples, sino que configurarían una actividad de proselitismo político que buscaría “influir en la opinión pública y posicionar la continuidad del actual gobierno bajo una figura de reelección encubierta”. Actuaciones que además están prohibidas, tal y como rezan los artículos 38, 39 y 60 de la Ley 1952 de 2019 del Código General Disciplinario.

Cabal le pidió a la Procuraduría investigar si, en efecto, el ministro Benedetti incurrió en faltas disciplinarias relacionadas con el uso de su cargo como alto funcionario del Gobierno Nacional para participar en política y sentar una postura explícita, de cara a este año electoral. Además, solicitó que, de ser hallado responsable disciplinariamente, se interpongan al jefe de la cartera de Interior las sanciones del caso.

Benedetti no tardó en responderle a la queja disciplinaria de la senadora Cabal con una nueva publicación en su cuenta de X, en la que señaló que ser alto funcionario del gobierno no implica que pierda su derecho a opinar. Insistió además en que, si la Constitución Política lo permitiera, Petro podría ser reelegido como presidente.

“Hay que dejar el susto, es obvio que lo que yo digo es que Gustavo Petro le ganaría a todos los candidatos, todos son TODOS, SI HUBIERA reelección. Tengo derecho a opinar sobre si me gusta o no la figura de la reelección. Además, Petro no es candidato, es como si alguien se quejara porque supuestamente yo salí a invitar a votar por ti cuando no eres candidata después de haber sido derrotada por Paloma Valencia”, concluyó Benedetti.

