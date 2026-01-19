Ejército confirma que son 26 las personas muertas en enfrentamientos armados en Guaviare

El Ejército señaló que se mantiene un consejo de seguridad para monitorear la situación y la fuerza pública está desplegada en la zona con el objetivo de evitar que se reactiven los enfrentamientos o que haya ataques a la población civil. Foto: Redes sociales

Las autoridades siguen atentas a la situación de seguridad y orden público en el departamento de Guaviare, alterada en los últimos días por cuenta de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y de “Calarcá Córdoba”. En la mañana de este lunes 19 de enero, el Ejército confirmó que fueron 26 las personas muertas en los últimos ataques: cinco mujeres y 21 hombres.

La alerta creció luego de que este fin de semana las autoridades regionales y organizaciones sociales alertaran sobre la presencia de cerca de 30 cuerpos de personas muertas en carreteras del caserío La Paz, jurisdicción del municipio de El Retorno. La información inicial indicaba que se trataba de presuntos disidentes de las Farc, muertos en enfrentamientos armados.

El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército en Guaviare, confirmó en la mañana de este lunes que, tras las investigaciones adelantadas por las autoridades y el despliegue de fuerza pública para recuperar las condiciones de seguridad en la zona, se confirmó que fueron en total 26 las personas muertas en estos hechos, que están en investigación.

El oficial dijo que las primeras hipótesis señalan que el pasado viernes hubo enfrentamientos entre el Estado Mayor de los Bloques y Frente, la facción disidente de las antiguas Farc comandada por alias “Calarcá Córdoba”, y el Estado Mayor Central, del ala disidente al mando de alias “Iván Mordisco”. A este segundo grupo pertenecerían los cuerpos de las 26 personas muertas.

Agregó además que por ahora no se ha podido establecer si dentro de las personas muertas hay menores de edad; los cuerpos ya fueron recuperados y entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que determine las identidades y edades de las personas muertas. Será esa la entidad encargada de confirmar si hay o no menores de edad muertos allí.

El general Roque dijo también que, tras los hechos del pasado viernes, no se han registrado nuevos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley. Además, las autoridades regionales y la fuerza pública activaron un consejo de seguridad para monitorear la situación, al tiempo que hay despliegue de uniformados en toda la región para garantizar las condiciones de seguridad.

De paso, el comandante de la unidad militar que cubre los departamentos de Guaviare, Meta y Vaupés respondió a los cuestionamientos que señalan que la atención de las autoridades fue tardía y que, incluso, personas de la comunidad se habrían visto en la obligación de evacuar los cuerpos. El general dijo que, por la extensión del departamento y las condiciones geográficas, es difícil operar allí.

“Guaviare es un departamento bastante extenso. Hemos tenido resultados operacionales importantes en 2025, pero reconocemos que falta más. Por eso el Ejército creó la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) número 10, que nos permitirá llegar a espacios donde las unidades regulares no alcanzan a cubrir”, señaló el general Roque. Agregó que el problema que agrava la situación es el control del narcotráfico.

“Esta parte de la Amazonía tiene dos rutas de salida hacia Perú y Brasil. En conjunto con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional, estamos aplicando estrategias para cerrar esas rutas y estrangular las finanzas de los grupos ilegales”, indicó el general.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también señaló que la confrontación entre las disidencias de “Iván Mordisco” y de “Calarcá Córdoba” en Guaviare está directamente relacionada con el control de los cultivos de uso ilícito y del narcotráfico. Un jugoso negocio que representa una parte importante de la financiación de los grupos al margen de la ley y que ha alimentado las confrontaciones en la región.

