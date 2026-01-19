Condenan al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra indígenas wayúu

Según la Fiscalía, los crímenes fueron cometidos por el frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este lunes 19 de enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la condena a 40 años de prisión en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por crímenes cometidos en contra de la comunidad indígena wayúu y otras comunidades de La Guajira, en 117 hechos criminales ocurridos entre los años 2002 y 2006. La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico).

Según la información entregada por la Fiscalía, desde su rol como líder del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenó múltiples crímenes en contra de comunidades del departamento de La Guajira, que fueron perpetrados por el frente Contrainsurgencia Wayúu de esa organización al margen de la ley. Entre ellos, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género.

Entre los hechos por los que Mancuso fue hallado responsable, la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia (La Guajira), el 10 de octubre de 2003. Ese día, varios indígenas wayúu fueron golpeados y maltratados durante al menos cuatro horas. Además, los paramilitares destruyeron y robaron artículos simbólicos, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, que hacían parte de sus fuentes de ingresos.

El grupo paramilitar comandado por Mancuso también fue hallado responsable de los asesinatos de dos indígenas, en hechos violentos ocurridos el 17 de marzo de 2002, en la ranchería Kepischon, también en Uribia. Según la Fiscalía, los ataques a los indígenas wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira, estuvieron enmarcados en la política de expansión criminal de las AUC en el norte del país.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.