Cae red transnacional de trata que operaba bajo la fachada de falsas becas en España

La jefa de la organización, identificada con el alias “Nelly”, junto con su esposo, mantenía el control sobre las víctimas mediante amenazas de deportación y de afectar su historial migratorio ante las autoridades españolas. Foto: Dijin

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Una organización criminal dedicada a la trata de personas y el tráfico de migrantes fue desarticulada tras engañar a más de 60 colombianos con la falsa promesa de becas de prácticas en España, para luego someterlos a explotación laboral en territorio europeo. De acuerdo con las autoridades, la red captaba a sus víctimas bajo la promesa de oportunidades de formación profesional, valiéndose de la falsificación sistemática de vínculos académicos.

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Los integrantes de la estructura utilizaban documentación falsa de instituciones educativas para hacer pasar a las víctimas ante las autoridades españolas como estudiantes en busca de prácticas curriculares, lo que les permitía tramitar de forma irregular autorizaciones de residencia y visas Tipo D. Por este trámite fraudulento, exigían a las víctimas pagos entre COP 4 y 8 millones.

Cuando las víctimas ya se encontraban en España, principalmente en la región de Tarragona, eran trasladadas a cadenas de restaurantes donde, en lugar de realizar prácticas formativas, quedaban sometidas a jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias en condiciones de explotación severa.

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La jefa de la organización, Annelis Caridad Lissabet Ramos, alias “Nelly”, junto con su esposo, mantenía el control sobre las víctimas mediante amenazas de deportación y de afectar su historial migratorio ante las autoridades españolas, obligándolas a permanecer bajo tratos humillantes y denigrantes. Sobre alias “Nelly” pesa actualmente una Notificación Roja de Interpol.

La investigación se basa en hechos ocurridos desde 2019 hasta la fecha y ha identificado afectaciones a más de 60 ciudadanos colombianos. Como resultado del operativo fueron capturados Juan Díaz, William Osorio, alias “El Chef”, Germán Bautista, Miguel Ávila, Javier Niño, Karen Charry y Elizabeth Taylor. Estas personas eran colaboradores claves de la red en Colombia, encargados de la captación de víctimas, la falsificación documental y la logística.

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La operación se dio por medio de la articulación entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS), la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España y Europol.

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