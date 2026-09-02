JEP imputa a exjefe de seguridad de Ecopetrol por nexos con paramilitares en Magdalena Medio

La investigación del subcaso Magdalena Medio del caso 08 de la JEP es liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien está a frente de esta imputación. Foto: JEP

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José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de Ecopetrol, es el primer civil imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Magdalena Medio por su presunta participación en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Barrancabermeja (Santander). La Sala de Reconocimiento de Verdad llamó al exfuncionario y a 11 exintegrantes del Ejército y de la Policía a reconocer responsabilidad en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, persecución contra sindicalistas y organizaciones de derechos humanos en la capital petrolera de Colombia.

Se trata de la primera imputación que adelanta la JEP en el marco del macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el marco del conflicto armado. El llamado a reconocer responsabilidad se conoció en la mañana de septiembre, durante una diligencia en la ciudad de Barrancabermeja, encabezada por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y relatora del subcaso Magdalena Medio.

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Los otros imputados son los exmilitares José Domingo García García, Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar, Óscar Diego Sánchez Vélez, Jesús Herrera García, Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. También los expolicías Nilson Durán Durán y Juan Carlos Celis Hernández. José Eduardo González Sánchez, por su parte, era el jefe del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol durante el lapso investigado por la JEP.

Según la justicia transicional, los exuniformados hicieron parte de una “alianza criminal” para eliminar el “enemigo común” de la ciudad y la región del Magdalena Medio, en el marco de la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja. Se trata de los hechos violentos ocurridos entre los años 1998 y 2000, que se ensañaron especialmente con líderes sociales y sindicalistas, así como organizaciones de derechos humanos que denunciaban graves hechos cometidos por actores armados en la ciudad.

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Durante la investigación liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez, la JEP identificó a 473 víctimas individuales y reconstruyó 14 masacres ocurridas en Barrancabermeja. Además de asesinatos, desapariciones y persecuciones contra los habitantes de barrios de la zona oriental de la ciudad, la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (CREDHOS). Para reconstruir el caso, la JEP revisó, entre otras cosas, cientos de declaraciones, documentos y decisiones de Justicia y Paz, informes militares, de inteligencia y de víctimas.

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