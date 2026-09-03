Capturan a 21 presuntos agresores sexuales en operativo internacional

La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR. Foto: Dij

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Un total de 21 presuntos agresores sexuales fueron capturados en nueve países: dos en Argentina, uno en Bolivia, dos en Chile, seis en Colombia, tres en Brasil, dos en España, uno en Paraguay, tres en Perú y uno en República Dominicana. Así lo confirmó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en la tarde de este martes 2 de septiembre.

Según detallaron las autoridades, en el desarrollo de las investigaciones adelantadas en Armenia (Quindío), fue rescatada una niña de cinco años que se encontraba en un entorno de abuso. En coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se adelantó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Asimismo, la madre de la menor, conocida con el alias de “La Depredadora”, fue capturada. Según la Dijín, la mujer es señalada de abusar de la niña y producir material audiovisual que posteriormente era transmitido a través de la red oscura.

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También fue capturado alias “Vaquerito”, quien, de acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, “se desempeñaba como creador de contenido digital e instructor de fútbol, actividades que aprovechaba para contactar a niñas mediante falsas promesas de modelaje y realizar sesiones fotográficas con connotación sexual”.

Además, fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil a través de dos portales alojados en la red oscura. El acceso a estos sitios y su contenido eran comercializados mediante criptomonedas, específicamente bitcoin, según determinaron los investigadores.

“Se estableció que el acceso mensual al contenido ilícito tenía un costo aproximado de COP 300.000. Asimismo, se evidenció que los portales criminales registraron movimientos superiores a los COP 2.500 millones, equivalentes a un promedio cercano a los COP 50 millones mensuales”, indicó la Dijín.

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La operación estuvo coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de Ameripol, El PAcCTO 2.0, Europol, la Agencia HSI de Estados Unidos y la organización OUR.

Durante la operación se llevaron a cabo 23 allanamientos y se incautaron 73 elementos materiales probatorios. “Los investigadores analizaron más de 7.223 imágenes y videos distribuidos entre los años 2023 y 2026, estableciendo que las víctimas identificadas corresponden a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y 13 años”, mencionó la Dijín.

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