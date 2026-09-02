Ordenan prisión contra alias “Calarcá”, jefe criminal de las disidencias de las Farc

Alias “Calarcá” fue imputado el pasado 4 de agosto por la Fiscalía General de la Nación. Foto: El Espectador - Terumoto Fukuda

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En la tarde de este miércoles 2 de septiembre, una jueza de control de garantías impuso medida de aseguramiento en prisión contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, señalado como jefe del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor de Bloques y Frente. La medida fue impuesta a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

El disidente fue imputado como persona ausente el pasado 4 de agosto por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito.

Contexto: Alias “Calarcá” fue imputado por la Fiscalía por homicidio, secuestro y desaparición forzada

La investigación de la Fiscalía indica que alias “Calarcá”, quien sigue prófugo de la justicia, en su posición de jefe de la estructura armada, habría impartido órdenes para la comisión de múltiples conductas delictivas y el manejo de los recursos ilícitos obtenidos en Meta, Guaviare, Caquetá y Huila.

En esa línea, y según detalló el ente investigador, Díaz Mendoza estaría implicado en los homicidios de seis firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025, así como en la desaparición de un comerciante, el 17 de noviembre de 2023 en Castillo (Meta), “quien habría sido retenido y sometido a tortura para obtener información, sin que hasta el momento se conozca su paradero”.

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Además, estaría relacionado con el reclutamiento ilícito de una adolescente de 14 años, el 20 de junio de 2023 en Garzón (Huila), quien fue entrenada en el manejo de armamento e instrumentalizada en acciones militares hasta marzo de 2026, cuando logró huir.

La decisión de imputar al disidente como persona ausente fue tomada el pasado 31 de julio por un juez de segunda instancia, luego de verificar que no asistió a las diferentes citaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación. Durante la audiencia, el juzgado señaló que el ente investigador desplegó varias actuaciones para ubicar y notificar a Díaz Mendoza. Entre ellas, solicitó la colaboración del entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

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