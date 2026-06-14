Capturan a alias “24″, presunto jefe del Clan del Golfo en Antioquia

La captura de alias “24” se realizó en las instalaciones de la Terminal de Transportes de Manizales. Foto: Dij

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Este domingo 14 de junio fue capturado en Manizales (Caldas), por orden judicial, José Gilberto Sánchez Giraldo, alias “24”. El hombre es señalado como el presunto jefe de zona del Clan del Golfo en Antioquia, con influencia criminal en los municipios de San Luis y Puerto Triunfo.

La captura fue coordinada por la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento se realizó en las instalaciones de la Terminal de Transportes de Manizales. De acuerdo con las autoridades, alias “24” se encontraba en el lugar con el propósito de abordar un vehículo de transporte intermunicipal para desplazarse hacia Bucaramanga (Santander).

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El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Por su parte, el ente investigador le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Según las autoridades, alias “24” tiene un amplio prontuario que supera los 20 años de trayectoria criminal.

Tras haber hecho parte del proceso de desmovilización de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), alias “24” regresó a la ilegalidad en 2010. Inicialmente se integró al grupo delincuencial Clan Oriente, donde, según las autoridades, se ganó la confianza de su entonces líder, alias “Roque”.

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Posteriormente, tras la captura de alias “Roque”, Sánchez Giraldo asumió un rol estratégico dentro del esquema de seguridad de alias “Terror”. Según las autoridades, en su momenti llegó a tener bajo su mando “un componente armado de aproximadamente 20 hombres destinados al control estricto de rutas de narcotráfico y laboratorios de producción de estupefacientes”.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, señaló que, al momento de su captura, alias “24” lideraba cerca de 100 integrantes de la estructura “Pacificadores de Samaná”, del Clan del Golfo.

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Además, bajo su mando recaía la responsabilidad de custodiar los laboratorios y los lugares dedicados al procesamiento de cocaína en la región, así como de garantizar los anillos de seguridad de los máximos jefes del sector, entre ellos alias “Hugo”, principal líder de la estructura criminal “Oliverio Isaza Gómez”.

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