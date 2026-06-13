Capturan a alias Calavera, señalado de abastecer de armas a grupo armado en La Guajira

El operativo fue coordinado por la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y contó con el apoyo del Ejército Nacional. Foto: Dij

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Las autoridades capturaron en el municipio de Dibulla (La Guajira) a Carlos Alberto Pérez, conocido como alias Calavera, señalado de abastecer de armas y municiones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS). El operativo fue coordinado por la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y contó con el apoyo del Ejército Nacional.

Según las autoridades, alias Calavera era considerado un hombre de confianza de alias Nain o Bendito Menor, actual jefe del frente Javier Cáceres de las ACS. Además, presuntamente tendría vínculos con homicidios y otros delitos cometidos en la región.

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Según el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Interpol, alias Calavera era el “principal encargado de la consecución de material bélico y de intendencia para la organización delincuencial. Para ello, articulaba redes transfronterizas y lograba adquirir armamento en los estados de Táchira y Zulia, en Venezuela”. Asimismo, mencionó que se investiga su presunta participación en la coordinación del desvío de munición de las Fuerzas Militares.

Además, las autoridades señalaron que alias Calavera habría gestionado y adquirido cerca de 25.000 cartuchos de distintos calibres, “dotando a esta organización criminal de un peligroso poder de fuego para la comisión de delitos de alto impacto en la región Caribe”.

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Alias Calavera fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Por su parte, la Fiscalía le imputará los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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