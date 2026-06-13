Defensoría alerta sobre riesgos de explotación y trata de personas durante el Mundial

Según Ana María Rodríguez, directora de la Comisión de Juristas de Colombia, una mujer en el cargo de defensora del Pueblo podría abordar las problemáticas de derechos humanos desde un enfoque interseccional. Foto: Cortesía

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En el marco de la Copa Mundial de fútbol que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio, la Defensoría del Pueblo lanzó una campaña para identificar, analizar y reportar posibles riesgos de trata de personas, tráfico de migrantes y distintas formas de explotación que, según la entidad, suelen incrementarse durante grandes eventos internacionales.

El objetivo de la campaña es informar a los colombianos sobre situaciones que pueden pasar desapercibidas y que suelen ocultarse detrás de ofertas de trabajo, viajes, hospedajes o servicios vinculados al Mundial. También busca advertir sobre los riesgos de vulneración de derechos humanos asociados a los flujos migratorios que genera este tipo de eventos.

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La entidad alertó que entre los principales riesgos identificados se encuentran el trabajo forzado en obras de construcción, la explotación laboral en hoteles y servicios turísticos, las redes de explotación sexual, el trabajo infantil, la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, el empleo doméstico en condiciones de encierro y abuso, las jornadas laborales sin descanso, la retención de documentos para restringir la libre movilidad de las personas y las deportaciones sin respeto al debido proceso.

La estrategia, denominada PásalaPorElVAR, incluye contenidos pedagógicos, recomendaciones de prevención, información sobre requisitos migratorios y mensajes para ayudar a identificar señales de alerta frente a posibles casos de explotación, trata de personas o engaño.

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El contexto de la Defensoría basado en otros mundiales

Según explicó la entidad, los antecedentes de otros mundiales muestran que este tipo de eventos pueden incrementar los riesgos de vulneración de derechos humanos. La Defensoría señaló que, durante el Mundial de Brasil de 2014, se reportaron casos relacionados con la “explotación sexual, la trata de niños, niñas y adolescentes en zonas urbanas vulnerables y el trabajo informal en el comercio ambulante”.

Asimismo, mencionó que durante el Mundial de Rusia de 2018 se documentaron retrasos salariales, así como “condiciones laborales precarias y restricciones contractuales para trabajadores migrantes”. En Qatar 2022, la Defensoría indicó que las principales alertas estuvieron asociadas a jornadas laborales excesivas, retención de pasaportes y altos niveles de dependencia contractual.

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La entidad advirtió que su seguimiento evidencia que, en eventos como la Copa Mundial de Fútbol, suelen aumentar los riesgos de vulneración de derechos humanos. Las principales víctimas son, especialmente, mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH); migrantes en situación irregular y población en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

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