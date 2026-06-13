Medida de aseguramiento a hombre que habría difundido material de abuso sexual infantil

Cristian García habría compartido 66 archivos con contenido explícito desde su teléfono celular. Foto: EFE - Nina Osorio

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Este sábado 13 de junio, la Fiscalía General de la Nación imputó a Cristian Gerardo García Martínez el delito de pornografía con personas menores de 18 años. Según la investigación, el hombre sería responsable de almacenar y difundir fotografías y videos que contenían material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició tras una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la cual evidenció que, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, García Martínez habría compartido desde su teléfono celular material explícito a través de una plataforma digital internacional.

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Se trataba de 66 archivos que involucraban a niños, niñas y adolescentes. “Las labores investigativas permitieron establecer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar)”, señaló el ente investigador.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra. El hombre fue capturado por unidades de la Policía Nacional en una casa del barrio Nazareth, en Riohacha (La Guajira).

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Aunque García Martínez fue presentado ante un juez de control de garantías e imputado por el delito de pornografía con personas menores de 18 años, no aceptó el cargo. Por esta razón, le fue impuesta una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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