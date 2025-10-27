Capturan a alias “Gramo”, presunto coordinador del atentado a base aérea en Cali

Investigan explosión de la cerca a base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Anderson Tamayo Correa, alias “Gramo”, fue identificado como el presunto coordinador del atentado terrorista contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó siete víctimas mortales y 78 personas heridas el pasado 21 de agosto. Las autoridades confirmaron su captura casi dos meses después del ataque.

Alias “Gramo” también es señalado de pertenecer a las disidencias de las Farc, columna Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez. Y, según las autoridades, respondería al mando de alias “Pablito””, uno de los principales cabecillas de ese grupo armado.

Tras su captura, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, junto con el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Henry Yesid Bello, señalaron que se adelantaron investigaciones articuladas con Fiscalía, Policía y a través de videovigilancia para dar con el presunto cerebro del atentado.

“En menos de 60 días, unidades de Investigación Criminal e Inteligencia establecieron la ubicación del hombre señalado como coordinador, desde hace cuatro años, de las redes de apoyo urbano a estructuras residuales y vinculado con la planificación, financiación y ejecución de este acto de violencia, bajo orientación de alias ‘Pablito’, principal cabecilla de la columna Ricardo Velásquez del frente ‘Jaime Martínez”, dijo el brigadier.

Por su parte, el mandatario local habló sobre la investigación conjunta que permitió la captura de alias “Gramo” en la vereda Barcino del municipio de Mistrató (Risaralda). “Desde el primer momento de los ataques aquí a la base aérea, trabajamos con la policía, con la fuerzas militares, con inteligencia, para identificar a los responsables de este ataque”, añadió el alcalde Eder.

Por el atentado en Cali también fueron capturados alias “Sebastián” y alias “El mono”. Según las primeras evidencias, alias “Gramo” habría coordinado junto a ellos la movilización de los vehículos para el atentado. A “Gramo” un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural por los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, actos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones, armas o explosivos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.