Procuraduría llama a juicio a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería.

Andrés René Chaves Fernández, exgerente encargado de la Imprenta Nacional, fue llamado a juicio por la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación para la impresión de cédulas de extranjería. Según detalló el Ministerio Público, se trata de un contrato de más de 6 mil millones de pesos que fue objeto de múltiples incumplimientos.

En un reciente comunicado, la Procuraduría informó que ya se habían hecho advertencias sobre el contrato interadministrativo suscrito entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional parala impresión y suministro del documento.

“De las pruebas recolectadas en la actuación disciplinaria se estableció que la Imprenta Nacional carecía de capacidad técnica e infraestructura tecnológica indispensable para la producción de las cédulas de extranjería en las condiciones exigidas por la entidad contratante, lo que llevó a que el gerente general encargado subcontratara con las empresas Accesos Holográficos sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., la totalidad de las obligaciones y actividades esenciales derivadas del objeto del Contrato celebrado con Migración Colombia”, explicó el Ministerio Público.

Por estos hechos y tras culminar la etapa de investigación, la Procuraduría formuló cargos contra Chaves Fernández quien “no se aseguró que la empresa a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesaria para producir las cédulas de extranjería en las condiciones técnicas exigidas”. La falta fue calificada por el ente de control como culpa gravísima.

En este mismo caso, la Procuraduría archivó la investigación que se seguía contra Carlos Fernando García Manosalva, director general; Rigoberto Niño Corredor, secretario general, y Carlos Julio Ávila Coronel, jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, al no acreditarse, frente a ellos, los requisitos para formularles cargos al contratar con la Imprenta Nacional.

