Capturan a “Guayo”, presunto jefe de banda relacionada con Tren de Aragua y buscado en Chile

Eduardo Antonio Gómez Arévalo, alias “Guayo”, ciudadano venezolano buscado por las autoridades judiciales de Chile, fue renetido por la Policía Nacional en Medellín (Antioquia). Foto: Dijín

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Eduardo Antonio Gómez Arévalo, alias “Guayo”, ciudadano venezolano buscado por las autoridades judiciales de Chile, fue renetido por la Policía Nacional en Medellín (Antioquia). El hombre, requerido mediante notificación roja de Interpol, es investigado por los delitos de femicidio, homicidios frustrados y otros hechos violentos ocurridos en ese país.

Según la investigación de las autoridades colombianas y chilenas, Gómez Arévalo sería uno de los principales jefes del denominado “Tren del Coro”, una estructura criminal que, de acuerdo con la Policía, surgió tras separarse de “Los Gallegos”, grupo vinculado al “Tren de Aragua”. Esa organización es señalada de disputar el control del tráfico de estupefacientes y otras economías ilícitas en la ciudad de Arica, en el norte de Chile.

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El director de Investigación Criminal e Interpol, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, indicó que las autoridades chilenas relacionan a alias “Guayo” con el asesinato de su compañera sentimental, así como con homicidios consumados y frustrados, además de la presunta coordinación de ataques armados y represalias contra organizaciones rivales, hechos que dejaron varias personas muertas y heridas.

La Policía también señaló que el ciudadano venezolano habría coordinado operaciones delictivas del “Tren del Coro” en territorio chileno, caracterizadas por el uso de armas de fuego de alto calibre.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), alias “Guayo” fue ubicado tras un proceso de verificación e identificación apoyado en las bases de datos de Interpol. Al momento de su interceptación en Medellín, las autoridades aseguraron que estaba indocumentado y utilizaba una identidad falsa para evadir los controles migratorios y la acción de la justicia.

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Tras su retención, alias “Guayo” fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Esa dependencia inició el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición por los canales diplomáticos y judiciales.

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