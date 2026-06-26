“Se está promoviendo la acción criminal”: mindefensa sobre posibles nexos con Clan del Golfo

“De parte de este ministerio, y hablando como ministro de Defensa, puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y a la ley”, dijo el ministro de Defensa. Foto: Óscar Pérez

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Luego de los audios revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los presuntos acuerdos entre exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció públicamente sobre el tema. “De parte de este ministerio, y hablando como ministro de Defensa, puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y a la ley”, dijo.

Asimismo, señaló que, de llegar a ser ciertas las afirmaciones del medio de comunicación, no se trataría solo de un irrespeto contra la fuerza pública. Según detalló el ministro, se trataría de un delito: “Se está promoviendo la acción criminal, pero serán las autoridades las que decidan sobre la veracidad de esos hechos y determinen si se configuraron delitos”.

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Su pronunciamiento se produjo luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una indagación previa contra varios exfuncionarios por la presunta negociación adelantada con el Clan del Golfo en el marco de la iniciativa de paz total. En concreto, se investiga al excomisionado de Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez; al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y al exsubdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía.

Además, la Procuraduría solicitó escuchar las declaraciones del general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional. En declaraciones a medios de comunicación, el exfuncionario aseguró que durante el período en el que ejerció el cargo recibió diferentes llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia. Según su testimonio, en esas comunicaciones se cuestionaban procedimientos policiales contra grupos armados que, supuestamente, interferían con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

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Los audios revelados por Noticias Caracol

El pasado 24 de junio, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol hizo públicos unos audios sobre presuntos acuerdos entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo. En esas grabaciones, el entonces funcionario, supuestamente, habría ofrecido a ese grupo armado beneficios como frenar los bombardeos, desescalar las operaciones de la fuerza pública y retirar capacidades de inteligencia.

Según el medio de comunicación, en septiembre de 2022 Danilo Rueda le habría ofrecido a uno de los jefes del Clan del Golfo, conocido con el alias de “Jerónimo”, suspender los ataques armados, así como la salida de altos mandos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia, a cambio de iniciar diálogos con esa organización criminal.

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Por su parte, el exministro Iván Velásquez, quien ahora ejerce como embajador de Colombia ante el Vaticano, se pronunció a través de la red social X sobre la salida de los oficiales del Ejército: La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de defensa, fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones, como bien lo supo desde sus inicios el director de la unidad investigativa, Ricardo Calderón, especialmente en lo relacionado con los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional”.

Además, el ministro sostuvo que Danilo Rueda tampoco tuvo injerencia en la salida de altos oficiales de la institución. “El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”, escribió a través de la red social.

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El excomisionado Danilo Rueda también se pronunció a través de un comunicado, en el que aseguró que el informe periodístico no incluyó su versión de los hechos y denunció amenazas y estigmatizaciones. “Ante la furia desatada en redes a raíz de un informe periodístico que no contrastó mi versión, se me ha estigmatizado y se me ha amenazado. Ante la imposibilidad de dar a conocer el contexto correspondiente, me permito realizar las siguientes precisiones”, escribió el exfuncionario.

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