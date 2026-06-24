Defensoría pide a De la Espriella priorizar derechos humanos y lucha contra la desigualdad

La defensora del Pueblo, Iris Marín, saludó la elección del nuevo presidente y detalló las tareas urgentes que tendrá que atender el gobierno en materia de derechos humanos, paz y lucha contra la desigualdad. . (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara oficialmente al abogado Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, saludó su elección y, a través de un mensaje en su cuenta en X, detalló las tareas urgentes que tendrá que atender el nuevo gobierno en materia de derechos humanos, paz y lucha contra la desigualdad.

“Gobernar para todas las personas en Colombia, en nuestra diversidad cultural, regional, étnica, política y de género, será fundamental en un país que demanda garantías democráticas, respeto por los derechos humanos y protección de la Naturaleza”, escribió la defensora.

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Según detalló en su mensaje, el país requiere de decisiones impostergables por parte del nuevo gobierno y del Congreso. A continuación, la defensora Marín detalló cuatro puntos que De la Espriella tendrá que atender en su periodo presidencial. El primero tiene que ver con la superación de la desigualdad y la exclusión.

“Superar la desigualdad y la exclusión mediante políticas que enfrenten la pobreza y el hambre, garanticen el acceso efectivo a la salud, la educación y el cuidado, y protejan el derecho al buen futuro de niñas, niños y jóvenes”, apuntó.

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En segundo lugar, la defensora se refirió a un tema que ha será fundamental en el gobierno de De la Espriella: la violencia armada y la implementación del Acuerdo de Paz. Si bien el nuevo presidente ha dicho en discursos y entrevistas que mantendrá una estrategia de “mano dura” para garantizar la “seguridad total”, Marín hizo un llamado urgente por el respeto a los derechos humanos, así como la continuidad en el cumplimiento de los acuerdos de La Habana.

“Prevenir y enfrentar la violencia armada con pleno respeto por los derechos humanos y el DIH reconocidos en la Constitución y los compromisos internacionales, superando el falso debate entre paz y seguridad, fortaleciendo la justicia y el desarrollo territorial, protegiendo a las víctimas y a la Naturaleza avanzando en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz”, dijo.

El tercer punto tiene que ver con el medio ambiente, la minería ilegal y la deforestación en los territorios del país. “Responder a la degradación ambiental y al cambio climático mediante políticas que protejan el ambiente sano, los derechos de la Naturaleza y a sus guardianes; fortalezcan la gestión del riesgo de desastres y enfrentar la minería ilegal, la deforestación y otras economías que destruyen los territorios”.

Finalmente, la defensora hizo énfasis en el avance de la reforma rural integral con el objetivo de garantizar los derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.

“La Defensoría del Pueblo colaborará armónicamente con el nuevo Gobierno en la defensa de los derechos, para que la igualdad se materialice, todas las voces se escuchen en paz, se dignifique la vida en armonía con la Naturaleza y tengamos esperanza y confianza en un buen futuro común”, concluyó.

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