Capturan a alias “Leo”, jefe de milicias urbanas de las disidencias de “Mordisco” en Cauca

La tercera persona capturada fue alias “Yeny”, señalada de colaborar con la red urbana en labores de identificación y seguimiento de objetivos estratégicos para cometer atentados por parte del grupo armado. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tropas del Gaula Militar Cauca, junto con la Policía Nacional, capturaron a tres presuntos integrantes de una compañía de milicias clandestinas de las disidencias de las Farc de Estado Mayor Central (EMC) de alias “Iván Mordisco”. La operación se realizó mediante diligencias de allanamiento y registro en varios barrios de Popayán (Cauca).

Lea: Masacre de tres indígenas Piapoco en Vichada: una de las víctimas tenía 9 meses de embarazo

Los tres capturados, entre quienes se encuentra una mujer, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado por finalidades terroristas, así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Entre los detenidos figura alias “Leo”, considerado uno de los criminales más buscados en Popayán, quien se desempeñaba como jefe de las milicias urbanas. Según las autoridades, este hombre estaba encargado de labores de inteligencia criminal y de coordinar la logística necesaria para la comisión de atentados en la capital de Cauca.

Lea también: Caso Ungrd: Corte Suprema archiva investigación contra el exsenador Carlos Trujillo

También fue capturado alias “Maicol”, señalado como dronista y explosivista, y presunto autor de varios atentados terroristas, entre ellos la activación de un carro bomba en Belén de los Andaquíes (Caquetá), en diciembre de 2025, así como dos ataques con drones contra el Cantón Militar José Hilario López de Popayán, ocurridos en abril y el pasado 17 de julio.

La tercera persona capturada fue alias “Yeny”, señalada de colaborar con la red urbana en labores de identificación y seguimiento de objetivos estratégicos para cometer atentados por parte del grupo armado. Según las autoridades, los tres estaban especializados en la coordinación y ejecución de ataques con explosivos, drones kamikaze y vehículos operados a control remoto.

Más noticias: Sancionan al director de la Agencia de Defensa Jurídica por recusación en caso pasaportes

En desarrollo del operativo, las autoridades incautaron dos drones con sus respectivos mandos de control, dos lentes de visión, dos carretes de fibra óptica de cinco kilómetros cada uno, dos granadas de gas lacrimógeno, cinco panfletos alusivos a las Farc, cinco celulares, dos motocicletas y licencias de tránsito. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.