Sancionan al director de la Agencia de Defensa Jurídica por recusación en caso pasaportes

Por miedo a una escasez de pasaportes en Colombia, se registran largas filas en sedes de la Cancillería a lo largo del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la recusación interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) contra el magistrado que conoce el caso del nuevo esquema de expedición de pasaportes. El despacho impuso a Mariano Ezequiel Barros, director de la entidad, una multa equivalente a siete salarios mínimos mensuales, y ordenó enviar copias del expediente a los organismos de control para que evalúen su actuación.

La decisión se dio en el marco de una acción popular que busca resguardar los derechos colectivos y el patrimonio público frente al modelo adoptado para la expedición de pasaportes en el país.

Según el Tribunal, la recusación presentada por la Andje no estuvo respaldada en pruebas que permitieran cuestionar de manera objetiva la imparcialidad del magistrado a cargo del proceso. Por el contrario, la corporación consideró que la solicitud buscaba reabrir discusiones procesales que ya habían sido resueltas previamente dentro del trámite judicial.

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