Capturan a alias “León”, jefe de una red que explotó sexualmente a más de 150 mujeres

La operación fue coordinada por la Policía Nacional, a través del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín. Foto: Alias "León"

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Fue capturado alias “León” en Riohacha (La Guajira), señalado como el principal articulador de una estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en diversas regiones del país. La operación fue coordinada por la Policía Nacional, a través del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín.

Según las autoridades, la investigación, que inició a mediados de 2023 tras una denuncia ciudadana, permitió establecer que alias “León” coordinaba la red que delinquía principalmente desde su domicilio en Riohacha desde hacía 10 años. La Dijín detalló que esta estructura tenía mayor injerencia en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, Valle del Cauca, Cesar y Norte de Santander.

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En total, las autoridades establecieron que alias “León” y la red habrían instrumentalizado a más de 150 mujeres, incluidas menores de edad, “para el ejercicio de la prostitución bajo condiciones de coerción y control absoluto”.

Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, alias “León” captaba a las víctimas en situación de vulnerabilidad y las ofrecía a través de catálogos digitales publicados en plataformas y páginas web, así como en grupos de mensajería instantánea.

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“La modalidad delictiva incluía el traslado de las víctimas a hoteles y hostales en distintas regiones del país, donde se les imponía un control estricto que contemplaba la entrega del 50 % de sus ingresos a la organización y la restricción de su libertad de movimiento”, afirmó el coronel Sanabria.

Las autoridades señalaron que alias “León”, quien ya registra antecedentes penales por presuntos vínculos con grupos armados organizados, “ejercía una subordinación total sobre las mujeres, monitoreando los tiempos de servicio y obligándolas a cohabitar en condiciones precarias”.

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Alias “León” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir. Posteriormente, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

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