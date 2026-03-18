Capturan a alias “Lobo Menor”, uno de los criminales más buscados de Ecuador

Las autoridades también le atribuyen a “Lobo Menor” presuntos vínculos con estructuras ilegales, entre ellas una posible relación con las disidencias de las Farc de alias “Iván Mordisco” y conexiones con carteles mexicanos. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un operativo internacional, autoridades de Colombia, Ecuador y México lograron la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, considerado uno de los delincuentes más buscados en Ecuador y señalado como presunto responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

Alias “Lobo Menor” es identificado como jefe del grupo armado ecuatoriano “Los Lobos” y tenía notificación roja de Interpol por el delito de homicidio. La detención se realizó en el sector de Polanco, en Ciudad de México, en el marco de una operación articulada entre la Policía de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, la Secretaría de Marina de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Lea: Detonan explosivo hallado en frontera con Ecuador señalado por Petro como posible bombardeo

De acuerdo con las investigaciones, alias “Lobo Menor” habría ingresado a México con un pasaporte falso, obtenido en Medellín (Antioquia), con el objetivo de fortalecer redes criminales en la región.

Las autoridades también le atribuyen presuntos vínculos con estructuras ilegales, entre ellas una posible relación con las disidencias de las Farc de alias “Iván Mordisco” y conexiones con carteles mexicanos.

Aguilar Morales es considerado una amenaza para la seguridad regional por su presunta participación en redes del crimen organizado transnacional y su rol dentro de la estructura “Los Lobos”.

Le recomendamos: “Nos preocupa si hay interés por promover lo ilegal”: Mindefensa sobre tensiones con Ecuador

El director de la Policía, el general William Oswaldo Rincón, destacó que la captura fue posible gracias al trabajo conjunto con agencias internacionales. “El trabajo articulado con agencias internacionales permitió ubicar y capturar a este actor criminal de alto valor, requerido por homicidio y vinculado a estructuras del crimen organizado transnacional”, señaló.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.