Publicidad

Home

Judicial

Detonan explosivo hallado en frontera con Ecuador señalado por Petro como posible bombardeo

El origen del explosivo y su ingreso a territorio colombiano siguen bajo la lupa de las autoridades, que ya activaron una investigación binacional con Ecuador para esclarecer lo ocurrido.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
18 de marzo de 2026 - 01:28 p. m.
La detonación del artefacto estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y acompañamiento judicial de la Policía.
La detonación del artefacto estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y acompañamiento judicial de la Policía.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un artefacto explosivo encontrado en zona de frontera entre Colombia y Ecuador fue detonado de manera controlada por las autoridades, luego de que el presidente Gustavo Petro lo señalara como un posible caso de bombardeo. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado”.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la intervención estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y acompañamiento judicial de la Policía. La detonación “controlada de la bomba encontrada” se realizó bajo “todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación”.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer el origen del explosivo y las circunstancias en las que llegó a la zona fronteriza. Según Sánchez, el proceso contará con el apoyo de autoridades ecuatorianas. “La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas”, señaló el ministro.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

explosivo

ecuador

frontera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.