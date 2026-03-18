Detonan explosivo hallado en frontera con Ecuador señalado por Petro como posible bombardeo

La detonación del artefacto estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y acompañamiento judicial de la Policía. Foto: Archivo Particular

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Un artefacto explosivo encontrado en zona de frontera entre Colombia y Ecuador fue detonado de manera controlada por las autoridades, luego de que el presidente Gustavo Petro lo señalara como un posible caso de bombardeo. Según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado”.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, la intervención estuvo a cargo de expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y acompañamiento judicial de la Policía. La detonación “controlada de la bomba encontrada” se realizó bajo “todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación”.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer el origen del explosivo y las circunstancias en las que llegó a la zona fronteriza. Según Sánchez, el proceso contará con el apoyo de autoridades ecuatorianas. “La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas”, señaló el ministro.

En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la @FuerzaAereaCol, con seguridad del @COL_EJERCITO y apoyo judicial de @PoliciaColombia, realizaron la detonación controlada de… https://t.co/mqAWEbhfLX — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 18, 2026

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