Capturan a alias “Mayimbú”, presunto jefe de las ACSN en el sur del Cesar

Alias "Mayimbú" es señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Foto: Ejército Nacional

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En la tarde de este sábado 21 de marzo, las autoridades confirmaron la captura de alias “Mayimbú” o “Manuel”, presunto jefe de zona del componente criminal en el departamento del Cesar, del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La operación, coordinada por tropas del Gaula Militar Magdalena Medio y la Policía Nacional, permitió la captura en flagrancia de alias “Mayimbú”, mediante diligencias de registro y allanamiento en el municipio de San Martín (Cesar).

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal superior a un año dentro de la subestructura Frente Resistencia Campesina de este grupo armado. Alias “Mayimbú” era el encargado de dinamizar economías ilícitas en la región, relacionadas con delitos como extorsión, homicidios selectivos y desplazamientos forzados en varios municipios del sur del departamento.

Al respecto, el coronel Gerson Iván Molina Cortés señaló: “Esta persona generaba acciones de extorsión e intimidación contra la población civil. Con esta captura logramos mitigar el riesgo en el sector de San Martín y en todo lo que corresponde al sur del Cesar. Continuaremos desarrollando operaciones para seguir afectando a este grupo armado organizado”.

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Las autoridades indicaron que durante la operación también fue incautada un arma de fuego tipo pistola calibre 7,56 milímetros, así como cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular. Alias “Mayimbú” fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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