Magnicidio de Miguel Uribe: fallo clave reactiva versión sobre rol de la Segunda Marquetalia

La condena de alias “El Viejo” reavivó las dudas sobre quién ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Foto: El Espectador

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Desde el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, la facción disidente de las Farc conocida como Segunda Marquetalia, liderada por alias “Iván Márquez”, ha sido señalada de ser la autora del magnicidio. El crimen volvió a aparecer en medios de comunicación tras un reciente anuncio de la Fiscalía sobre una de las fichas claves del crimen: el pasado viernes 20 de marzo, fue condenado Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, hombre clave en la red criminal que perpetró el asesinato del líder político del Centro Democrático.

La Fiscalía General de la Nación aún no confirma cuál es su hipótesis más sólida. Sin embargo, desde el atentado, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía Nacional han señalado a la Segunda Marquetalia como responsable por la muerte de Miguel Uribe. El primero en referirse a ello fue el general Carlos Fernando Triana, exdirector de la Policía, durante una rueda de prensa el pasado 6 de julio. Sin embargo, no ha sido la única señal que apunta contra esta disidencia de las Farc liderada por alias Iván Márquez.

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