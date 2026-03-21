A la cárcel alias “Black Jack”, señalado de lavar activos del Clan del Golfo

Alias "Black Jack" es eñalado como articulador de una red del Clan del Golfo dedicada al narcotráfico y lavado de activos. Foto: Fiscalía General de la Naci

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Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como “Black Jack”, presunto articulador de una organización criminal asociada al Clan del Golfo, fue imputado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Al hombre se le atribuyen los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico. Los cargos no fueron aceptados.

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2025, alias “Black Jack” habría dado apariencia de legalidad a COP 178.000 millones mediante diversas actividades, como inversiones en los sectores inmobiliario y tecnológico. Además, Prada Moriones es señalado de “captar, transformar, mover y ocultar recursos de origen ilícito en criptoactivos y billeteras virtuales”.

Contexto: Fiscalía desarticuló red transnacional de lavado de activos del Clan del Golfo

De acuerdo con las investigaciones del ente y la información obtenida, la red dirigida por alias “Black Jack” usaba un sistema de mensajería encriptada para ocultar las operaciones ilícitas y mantener comunicación con los otros integrantes, quienes estaban involucrados en la logística para el transporte transnacional de cocaína y la recolección de dinero proveniente del narcotráfico.

Alias “Black Jack” y su hermano, Santiago Prada Moriones, conocido como “Marcos”, fueron capturados el pasado 8 de octubre en España, en atención a notificaciones rojas de Interpol solicitadas por las autoridades colombianas. El entramado criminal era liderado por los hermanos Prada Moriones, junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema, conocido con el alias de “Cejas”.

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Según señaló el ente investigador al momento de su captura, estos hombres ejecutaban su esquema de lavado de activos a través de Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias “La Contadora”, y Jimmy García Solarte, quienes fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Pereira (Risaralda). Por estos hechos, un juez penal de control de garantías dispuso que alias “Black Jack” deberá permanecer en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

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