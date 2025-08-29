Capturan a alias Mono Abrahán, segundo al mando de la banda Los Costeños

Las autoridades confirmaron que alias Mono Abrahám ya había sido detenido en diciembre de 2022 por múltiples homicidios en Soledad (Atlántico). Foto: Policía Na

Abrahám Alfredo López Caballero, alias Mono Abrahán, segundo al mando del grupo delincuencial Los Costeños, fue capturado en Medellín (Antioquia) en un operativo coordinado por la Policía Nacional con apoyo de las autoridades de los Estados Unidos.

Según el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, alias Mono Abrahán había llegado a la capital antioqueña con el propósito de pactar alianzas criminales y abrir nuevas rutas de tráfico de drogas con la banda Los Triana.

Este hombre, según confirmaron las autoridades, había sido detenido en diciembre de 2022 por múltiples homicidios en Soledad (Atlántico). Sin embargo, fue dejado en libertad en 2024 por vencimiento de términos.

¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗕𝗨𝗦𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗥𝗔𝗡𝗤𝗨𝗜𝗟𝗟𝗔! En Bello (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, con apoyo de agencias de los Estados Unidos, ubicó a Abrahán Alfredo López Caballero,… pic.twitter.com/SI6vtgXAfo — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 28, 2025

El general Triana también aseguró que alias Mono Abrahán lideraba los enfrentamientos armados contra otras organizaciones criminales, como el Clan del Golfo y Los Pepes, por el control de rutas de narcotráfico en la región Caribe.

Además, habría dinamizado extorsiones y cobros relacionados con el tráfico de estupefacientes desde los puertos hacia Estados Unidos, y mantenía vínculos directos con alias Castor, máximo líder de la organización Los Costeños. Por estos hechos, tendrá que responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

