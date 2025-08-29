No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Capturan a alias Mono Abrahán, segundo al mando de la banda Los Costeños

En una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses, fue capturado el hombre que era uno de los más buscados de Barranquilla. Esta es su trayectoria criminal.

Redacción Judicial
29 de agosto de 2025 - 08:37 p. m.
Las autoridades confirmaron que alias Mono Abrahám ya había sido detenido en diciembre de 2022 por múltiples homicidios en Soledad (Atlántico).
Las autoridades confirmaron que alias Mono Abrahám ya había sido detenido en diciembre de 2022 por múltiples homicidios en Soledad (Atlántico).
Foto: Policía Na
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Abrahám Alfredo López Caballero, alias Mono Abrahán, segundo al mando del grupo delincuencial Los Costeños, fue capturado en Medellín (Antioquia) en un operativo coordinado por la Policía Nacional con apoyo de las autoridades de los Estados Unidos.

Según el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, alias Mono Abrahán había llegado a la capital antioqueña con el propósito de pactar alianzas criminales y abrir nuevas rutas de tráfico de drogas con la banda Los Triana.

Vínculos relacionados

Procuraduría hizo inspección a la Cancillería por caso de Carlos Ramón González
Alerta de la Contraloría por falta de recursos para implementar sanciones de la JEP
Capturan a peligroso exintegrante de las AUC en estación de Transmilenio

Lea: Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de menores en Medellín

Este hombre, según confirmaron las autoridades, había sido detenido en diciembre de 2022 por múltiples homicidios en Soledad (Atlántico). Sin embargo, fue dejado en libertad en 2024 por vencimiento de términos.

El general Triana también aseguró que alias Mono Abrahán lideraba los enfrentamientos armados contra otras organizaciones criminales, como el Clan del Golfo y Los Pepes, por el control de rutas de narcotráfico en la región Caribe.

Además, habría dinamizado extorsiones y cobros relacionados con el tráfico de estupefacientes desde los puertos hacia Estados Unidos, y mantenía vínculos directos con alias Castor, máximo líder de la organización Los Costeños. Por estos hechos, tendrá que responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Mono Abrahám

Los Pepes

Los Costeños

Clan del Golfo

Medellín

Antioquia

Grupos criminales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar