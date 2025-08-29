No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de menores en Medellín

Se trata de un odontólogo que fue capturado en Miami. Las autoridades señalaron que viajó al menos 15 veces a Colombia para concretar encuentros con menores de edad que contactaba por redes sociales.

Redacción Judicial
29 de agosto de 2025 - 06:47 p. m.
Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de menores en Medellín
Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de menores en Medellín
Foto: Policía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Miami (Florida) fue capturado un ciudadano norteamericano señalado de explotación sexual comercial de menores de edad en Colombia. El hombre, odontólogo de profesión, viajaba con frecuencia a Medellín (Antioquia), donde habría sostenido encuentros sexuales con adolescentes en apartamentos arrendados.

De acuerdo con la investigación de la Policía colombiana y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el hombre realizó al menos 15 ingresos a Colombia. En cada visita contactaba a las víctimas a través de redes sociales, a quienes ofrecía dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

La justicia de ese país precisó que los hechos se vinculan con el caso de Stefan Andrés Correa, condenado en abril de 2025 a cadena perpetua por un juez de Florida tras comprobarse la explotación sexual de cinco niñas colombianas, de entre 13 y 15 años, entre 2023 y 2024.

El presidente Gustavo Petro confirmó la captura a través de sus redes sociales. “Se trata de un explotador sexual de menores en Medellín”, escribió el primer mandatario al destacar la cooperación judicial entre ambos países para enfrentar este tipo de delitos trasnacionales.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

explotación sexual de menores

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar