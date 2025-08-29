Capturan a estadounidense acusado de explotación sexual de menores en Medellín Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Miami (Florida) fue capturado un ciudadano norteamericano señalado de explotación sexual comercial de menores de edad en Colombia. El hombre, odontólogo de profesión, viajaba con frecuencia a Medellín (Antioquia), donde habría sostenido encuentros sexuales con adolescentes en apartamentos arrendados.

De acuerdo con la investigación de la Policía colombiana y la Agencia de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el hombre realizó al menos 15 ingresos a Colombia. En cada visita contactaba a las víctimas a través de redes sociales, a quienes ofrecía dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

La justicia de ese país precisó que los hechos se vinculan con el caso de Stefan Andrés Correa, condenado en abril de 2025 a cadena perpetua por un juez de Florida tras comprobarse la explotación sexual de cinco niñas colombianas, de entre 13 y 15 años, entre 2023 y 2024.

El presidente Gustavo Petro confirmó la captura a través de sus redes sociales. “Se trata de un explotador sexual de menores en Medellín”, escribió el primer mandatario al destacar la cooperación judicial entre ambos países para enfrentar este tipo de delitos trasnacionales.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.