Capturan a alias “Motor”, disidente que pretendía crear nuevo grupo de las Farc en Nariño

En medio de operaciones militares en el departamento de Nariño, tropas de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército capturaron a alias “Motor”, señalado de buscar conformar un nuevo grupo armado en el norte del departamento. De acuerdo con las autoridades, la comisión mixta sería entre estructuras Urías Rondón y Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

La captura se produjo en zona rural del municipio de Buesaco, en una operación conjunta con la Policía y la Fiscalía, luego de labores de inteligencia para ejecutar una orden judicial de allanamiento. Según las autoridades, con su captura se frustró la creación de una nueva estructura criminal que se pretendía expandir en 13 municipios.

De acuerdo con información de las autoridades, el grupo buscaba expandir su accionar en municipios como Buesaco, Arboleda, Berruecos, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, La Unión, Tablón de Gómez, Albán, Belén, San Bernardo, Colón Génova, San Pablo y La Cruz.

Alias “Motor”, quien se le dictó medida de aseguramiento carcelaria, sería el encargado de coordinar cobros extorsivos, reclutamiento forzado de menores, instalación de retenes ilegales y acciones terroristas en la región. Además, estaría vinculado al combate registrado en el corregimiento El Damasco, en mayo de 2025, donde un soldado murió y otros seis resultaron heridos.

Las autoridades también lo responsabilizan de enfrentamientos con el grupo que se autodenomina Autodefensas Unidas de Nariño, en los que, según las autoridades, se habría utilizado una escuela como trinchera, hecho que representa una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Durante el operativo, las autoridades incautaron cuatro armas largas, un arma corta, 34 granadas utilizadas con drones, cerca de 1.423 municiones, 22 proveedores, así como material de intendencia y propaganda alusiva al grupo armado organizado residual.

