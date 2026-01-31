Dos civiles fueron víctimas de un campo de minas antipersonal en Catatumbo

Soldados de la Segunda División lograron estabilizarlos y controlar las hemorragias provocadas por las heridas de la explosión. Los civiles fueron trasladados por aire hasta Cúcuta. Foto: Ejército

Dos hombres, un adulto mayor y un joven, resultaron gravemente heridos tras la activación de un campo de minas antipersonal en la vereda Tres Aguas, zona rural del municipio de El Tarra, (Norte de Santander). De acuerdo con el Ejército, las víctimas perdieron sus miembros inferiores.

El hecho ocurrió en un área con presencia de tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscritas a la Segunda División del Ejército, cuyos uniformados prestaron los primeros auxilios a los dos campesinos. Los soldados lograron estabilizarlos y controlar las hemorragias provocadas por las heridas de la explosión.

Con apoyo Fuerza Aeroespacial Colombiana, los civiles fueron trasladados a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta, donde permanecen bajo atención médica especializada. El Ejército señaló que este hecho evidencia la persistente violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados que operan en la región.

Las autoridades señalaron que, en lo corrido de las operaciones en el Catatumbo, el Ejército ha logrado la destrucción controlada de más de 40 artefactos explosivos. Sin embargo, la amenaza persiste por cuenta de los enfretamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc de alias “Calarcá” y el Eln. A un año del recrudecimiento del conflicto armado en la región, la Defensoría reportó más de 91.727 personas desplazadas.

La última víctima de mina antipersonal en el Catatumbo registrada por el Ejército fue el 24 de diciembre de 2025, cuando una mujer resultó herida tras la activación de un artefacto explosivo en el corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander).

La explosión ocurrió en la vereda Caño Indio, hasta donde llegaron tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, para brindar atención a la víctima. Las autoridades atribuyeron la instalación de la mina antipersonal a miembros del Eln.

La mujer fue atendida por enfermeros de combate del Ejército, quienes le prestaron los primeros auxilios y lograron estabilizarla mientras se activaban los protocolos de evacuación y atención médica. Este episodio se convirtió, en su momento, en la segunda acción violenta registrada en menos de 12 horas en el Catatumbo. Horas antes, otra mujer había resultado gravemente herida tras un ataque con un dron cargado con explosivos, ocurrido también en zona rural del municipio de Tibú.

