Capturan a alias “Tulande”, uno de los más buscados por minería ilegal en Colombia

El capturado también haría parte de las redes de apoyo del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc Foto: Ejército Nac

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Este lunes 27 de julio fue capturado en Suárez (Cauca) alias “Tulande”, señalado como uno de los principales responsables de promover la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y de contaminar los ecosistemas de Valle del Cauca y Cauca.

Según el Ejército Nacional, el capturado también haría parte de las redes de apoyo del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en los límites entre ambos departamentos.

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Las autoridades también señalaron que las rentas ilícitas derivadas de la explotación ilegal de minerales alimentaban directamente las finanzas de ese grupo armado, mediante el cobro de extorsiones y el control territorial violento que ejercía en la región.

El Ejército detalló que, debido al “grave impacto ecológico y a las afectaciones a las fuentes hídricas y la biodiversidad del suroccidente colombiano”, alias “Tulande” hacía parte de la lista de los ocho criminales más buscados del país por delitos ambientales. Por información que permitiera su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta COP 100 millones.

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En ese sentido, el presunto integrante de las disidencias fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales y ecocidio, entre otros.

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