Capturan a alias “Víctor Chalá”, disidente señalado por el asesinato de Mateo Pérez

El periodista Mateo Pérez fue asesinado el pasado 6 de mayo en Briceño (Antioquia). Foto: Archivo part

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En la noche del viernes 12 de junio las autoridades materializaron la captura de alias “Víctor Chalá”, uno de los jefes del frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las Farc, al mando de alías “Calarcá” y quien es señalado por perpetrar el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño (Antioquia).

Según las autoridades, los hechos se presentaron durante un operativo en el municipio de Flandes (Tolima), en donde también se incautaron cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos 9mm, COP 33 millones, una camioneta Toyota y siete celulares. Al parecer, el disidente iba camino al departamento de Caquetá.

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A alias “Víctor Chalá” también se le vincula a los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado y cinco personas más en flagrancia, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según las autoridades, es uno de los principales hombres de confianza de alias “Primo Gay”, quien a su vez hace parte de la estructura principal de “Calarcá”.

Las autoridades señalan que alias “Víctor Chalá” tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años. Asimismo, indican que el disidente es señalado de ordenar y participar en el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido el pasado 6 de mayo en la vereda Palmichal, en Briceño.

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Mateo tenía 25 años, era director del medio El Confidente de Yarumal y fue asesinado mientras cubría los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Ejército Nacional. La última comunicación que tuvo con su familia ocurrió en la mañana del 5 de mayo. Ese día llamó a su madre, Gloria Rueda López, para avisarle que ya se encontraba en la zona.

Lo ocurrido con Mateo Pérez no sería un hecho aislado de violencia contra la prensa. Daniel Chaparro Díaz, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señaló que, según la información recopilada por la organización, el periodista antioqueño sería el comunicador número 22 asesinado en Antioquia y el número 170 de un total de 171 casos registrados en Colombia.

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