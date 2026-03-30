Incautan cuatro toneladas de cocaína escondidas en cajas de snacks en Urabá (Antioquia)

En medio de cajas de snacks, las autoridades hallaron cuatro toneladas de la droga que tenían como destino el Reino Unido. Foto: Archivo part

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Este lunes, 30 de marzo, las autoridades confirmaron el hallazgo de cuatro toneladas de cocaína, escondidas en 334 cajas de snacks en el puerto de Urabá (Antioquia), las cuales tenían como destino el Reino Unido. Esta incautación se dio en medio de una operación realizada por la Policía Nacional, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.

Puntualmente, la Policía indicó que el destino final de la carga era el puerto de London Gateway, en el país europeo. En total, las autoridades identificaron más de 4.000 “panelas”, cada una con un peso aproximado de un kilo.

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Según las autoridades, esta incautación se logró “a través de labores de análisis de imágenes de escáner de contenedores e inspección de carga, que permitieron la identificación, ubicación e incautación del ilícito, el cual pretendía salir del país”. Asimismo, señalaron que con esto se evitó que más de 10 millones de dosis de cocaína llegaran a los mercados internacionales.

La Policía indicó que estas dosis de cocaína tendrían un valor aproximado de más de USD 15 millones, lo que equivaldría a cerca de COP 55.000 millones. Además, según el proceso de identificación de marcas de la Dirección de Antinarcóticos, la droga pertenecería a tres “dueños” diferentes.

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Esto fue identificado, según las autoridades, debido a que estas organizaciones criminales cuentan con procesos de marcación para facilitar la identificación del tipo, pureza y origen. Además, la Policía señaló que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se adelantará la investigación con el objetivo de identificar a los grupos criminales proveedores de la droga.

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