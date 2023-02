Capturan a Ana Catalina Noguera, exjefe de Finanzas Criminales de la Fiscalía

Ana Catalina Noguera fue directora de Extinción de Dominio y Delegada para las Finanzas Criminales.

Antes una funcionaria de toda la confianza del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Ahora, pasa a ser investigada por hechos de corrupción al interior de la Fiscalía. Se trata de Ana Catalina Noguera, exdelegada para las Finanzas Criminales y exdirectora de Extinción de Dominio. Tras ser capturada este 13 de febrero en Bogotá, un fiscal delegado ante el Tribunal le imputará cargos por hechos de corrupción.

Noguera, además, es hija del exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. Salió del ente investigador en 2020, en la administración del fiscal Francisco Barbosa, quien la tuvo algunos meses en su cúpula como jefe de Finanzas Criminales. Ahora deberá enfrentar cargos por fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales.

La investigación que enreda a Ana Catalina Noguera tiene que ver con corrupción judicial y, según explicó la Fiscalía, ya han sido capturadas otras tres personas, todos los cuales han aceptado cargos. Al parecer, junto a un hombre vinculado al narcotráfico, a un coronel y a dos agentes de la Policía, Noguera habría extorsionado a varias personas que tenían investigaciones pendientes.

En concreto, el expediente menciona a Carlos Ramón Zapata, alias el Médico, al coronel Ricardo Alberto Durán, y a los agentes de la Policía Anderson Jesús Alva Contreras y Jhon Fredy Redondo Bautista. Al parecer, “se encargaban de ubicar personas que tenían procesos inconclusos en la Fiscalía, los identificaban y extorsionaban con altas sumas de dinero para que no fueran extraditados a Estados Unidos”.

La Fiscalía añadió en su comunicado que ya “cuenta con suficiente material probatorio y evidencia técnica para respaldar esta acción judicial que contribuirá a tener claridad sobre lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes”. Además, explicó que Zapata, Alva y Redondo ya aceptaron cargos por estos hechos.

La salida de Ana Catalina Noguera de la Fiscalía estuvo marcada por varios escándalos. Primero, el 10 de noviembre se supo que dos primos suyos, Enrique Rafael Noguera Ramírez y Rafael Enrique Noguera Abello, serían extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Al día siguiente, Noguera dejó de ser delegada para las Finanzas Criminales y, aunque se anunció que conservaría su cargo de fiscal delegada ante Tribunal, al poco tiempo salió del ente investigador.

No se supo mucho más de ella hasta que, en abril de 2022, el periodista Daniel Coronell comenzó a revelar grabaciones de reuniones secretas entre la fiscal Angélica Monsalve, el entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y su hija, Ana Catalina. Para esa época, la fiscal Monsalve denunció presiones para no imputar cargos a miembros de una poderosa familia bogotana, los Ríos Velilla, en un caso de corrupción.

En las conversaciones, se escuchaba a Ana Catalina Noguera decir: “A él no le conviene (el tema de los Ríos Velilla) porque eso también está relacionado con lo que él trató de tapar en Fiscalía, con lo de Odebrecht y todo eso. Porque todo eso está relacionado. Entonces a él no le conviene porque empiezan a hurgar cosas que no le convienen”.

