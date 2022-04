Habría un plan para atentar contra la fiscal Angélica Monsalve, dice la Fiscalía

La fiscal Angélica Monsalve seguirá al frente del caso de los Ríos Velilla desde Putumayo. / Noticias Caracol

La Fiscalía le asignará un esquema de seguridad de manera inmediata a la fiscal Angélica Monsalve luego de conocer un posible plan para atentar contra su vida. Así lo dio a conocer el ente investigador, que recibió este 4 de abril una alerta de la Dijin de la Policía. La amenaza se cierne sobre la funcionaria judicial luego de que se conocieran audios de conversaciones que Monsalve sostuvo con varias personas que habrían tratado de intervenir en favor de miembros de la familia Ríos Velilla, a quienes ella citó a imputación de cargos.

(En contexto: Así va el caso de la fiscal Monsalve que salpicó al exfiscal Néstor H. Martínez)

La entidad informó: “La Fiscalía el día de hoy 04 de abril de 2022 en las horas de la tarde, recibió de la Unidad Especial de Investigación SIU-DIJIN de la Policía Nacional, una alerta conocida por esa Unidad, según la cual una organización criminal pretende realizar un posible atentado para afectar la integridad física de la Doctora Angélica María Monsalve Gaviria, Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito de la Dirección Seccional Bogotá”.

Además, el búnker dio a conocer que, este mismo lunes, se pusieron en contacto con la funcionaria judicial, le informaron de la situación y le asignaron de manera inmediata y extraordinaria un esquema de seguridad para prevenir cualquier agresión. La Fiscalía no especificó qué organización criminal estaría detrás del supuesto plan para atentar contra la funcionaria ni dio a conocer más detalles sobre el entramado.

(Le puede interesar: Néstor Humberto Martínez ahorita es muy amigo de Francisco Barbosa: exfiscal)

Angélica Monsalve es la fiscal que citó a imputación de cargos a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, así como a su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos Londoño. Al parecer, los dos primeros controlarían en la sombra una empresa, Recaudo Bogotá, que se hizo a un millonario contrato de Transmilenio para el recaudo de los pasajes de transporte público en Bogotá cuando el último, Ríos Londoño, era funcionario público. Es decir, el contrato habría sido firmado de manera ilegal.

Días después de citarlos a imputación, Monsalve recibió una resolución de la Fiscalía que la traslada “por necesidad del servicio” a Putumayo. En Noticias Caracol la funcionaria dijo que se estaba enfrentado a “poderosos” y reprochó su traslado: “No sé si sea corrupción, pero es un acto indignante trasladar a un funcionario que ha dado resultados para una ciudad, un departamento que es público y notorio que es caliente. ¿A qué juega la Fiscalía, qué pretende la Fiscalía?”. Además, ya interpuso un recurso con el que busca tumbar esa decisión.

(Lea también: Relator de la ONU cuestiona traslado de la fiscal Angélica Monsalve a Putumayo)

En paralelo, el periodista Daniel Coronell ha revelado una serie de conversaciones que Monsalve sostuvo con el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y con su hija, Ana Catalina Noguera, quien fuera delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía. En los audios, pareciera que el rector le pide reconsiderar su decisión de imputar a los Ríos Velilla e incluso, al parecer por pedido del exfiscal Néstor Humberto Martínez.

En una de las grabaciones, la voz que sería de Ana Catalina Noguera dice: “A él (Npestor Humberto Martínez) no le conviene (el tema de los Ríos Velilla) porque eso también está relacionado con lo que él trató de tapar en Fiscalía con lo de Odebrecht y todo eso. Porque todo eso está relacionado. Entonces a él no le conviene porque empiezan a hurgar cosas que no le convienen”. El exfiscal Martínez, por su parte, ha negado cualquier actual ilegal o presión en este caso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.