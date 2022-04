Néstor Humberto Martínez ahorita es muy amigo de Francisco Barbosa: exfiscal

Néstor Humberto Martínez renunció a la fiscalía general en mayo de 2019. Su reemplazo fue Francisco Barbosa, quien arrancó periodo en febrero de 2020. Foto: Archivo

El revuelo que ocasionó el traslado de la fiscal Angélica Monsalve a Putumayo, luego de anunciar que le imputaría cargos a miembros de la reconocida familia Ríos Velilla, sigue dando de qué hablar. Hoy, por cuenta de la publicación de un nuevo audio, el caso se conectó con el escándalo de corrupción más grande de los últimos años: el de la multinacional Odebrecht. Según la grabación, en la que se escucha hablar a la exfiscal Ana Catalina Noguera con Monsalve, la primera le dijo que el exfiscal Néstor Humberto Martínez tenía un especial interés en el caso de los Ríos Velilla, pues tenía que ver con el expediente de los brasileños.

En la grabación, revelada por Daniel Coronell, la exfiscal de extinción de dominio, quien salió también mencionada la semana pasada en otras grabaciones sobre el tema, se refiere a Néstor Humberto Martínez como una persona a quien quiere mucho, pero que sabe que es una persona muy política. “A él no le conviene (el tema de los Ríos Velilla) porque eso también está relacionado con lo que él trató de tapar en Fiscalía con lo de Odebrecht y todo eso. Porque todo eso está relacionado. Entonces a él no le conviene porque empiezan a hurgar cosas que no le convienen”, se escucha en el radio.

(En contexto: Así va el caso de la fiscal Monsalve que salpicó al exfiscal Néstor H. Martínez)

A renglón seguido, Noguera dice: “Por eso es que Néstor Humberto está en eso (en el caso de los Ríos Velilla). Y sé que Néstor Humberto está muy cercano a Barbosa porque en un almuerzo que hubo con mi papá (Rodrigo Noguera) el año pasado, que yo estuve en ese almuerzo contigo, él hablaba de “Pacho” con mucha familiaridad. Porque incluso mi papá le pregunta: ‘Bueno, ¿y la vice de dónde salió?’, y él se hacía el pendejo. Pero yo estoy segura de que el que recomendó a Martha Mancera (la hoy vicefiscal) fue Néstor Humberto”. Sin más detalles de la conexión entre el caso Odebrecht y el de la familia Ríos Velilla, relacionado con la multimillonaria concesión del recaudo de Transmilenio, Noguera siguió su conversación con la fiscal Monsalve, en la que también habría estado presente su papá.

La exfiscal de extinción de dominio se refirió a lo que habría hecho una de sus fiscal con el expediente Odebrecht: “Ya Andrea Malagón se había ocupado, pero a casi todo le había echado caquita encima. Yo cogí todas las revistas, periódicos, todo, y me hice una lista de todas las personas que se debían revisar otra vez en el tema de extinción”, relató Noguera. En ese momento de la conversación, la exfiscal mencionó a otro funcionario de la Fiscalía que dejó su cargo a finales de 2019: el entonces director de la unidad contra las finanzas criminales, Andrés Jiménez. Noguera señaló: “El doctor lo paró”.

La conversación continúa así:

Angélica Monsalve: Qué raro ¿Y por qué?

Ana Catalina Noguera: De pronto porque sabían que en extinción no se podía hacer nada porque era quitarle al Estado

AM: O tal vez porque en esa época estaba muy seguro de ser fiscal y no estaba recibiendo plata de los Ríos Velilla como abogado. Ahora ya es abogado tras bambalinas. Hace favorcitos. Aquí en este país hay muchos abogados lobistas que, sin poder, ejercen el poder

Rodrigo Noguera: No todos los abogados aquí que tienen alguna…

AM: Por eso, son influyentes y entonces…

CN: Néstor Humberto si ha incidido mucho en el tema de Odebrecht para que no se haga nada en Fiscalía y por eso ni con Barbosa, ni con ninguno va a salir nada.

AM: Porque ahorita es muy amigo de Barbosa y cuando tú estabas ahí incidía mucho él, Néstor Humberto Martínez, para que no hiciera nada con Odebrecht…

CN: Pues no te digo que a mí me paró las vainas porque yo llegué con ese listado. Todavía tengo ese listado por ahí guardado y Andrés Jiménez lo paró porque no se había hecho nada contra la gente de Odebrecht.

(Le puede interesar: Relator de la ONU cuestiona traslado de la fiscal Angélica Monsalve a Putumayo)

En su defensa, Andrés Jiménez explicó en La W Radio que se trataba de una información supremamente grave que no tenía sustento. “Me sorprende que a esta frase se le dé verdad y se ponga mi nombre en cuestión y en duda, pero que además se le dé credibilidad a una señora que en su momento era la directora de extinción de dominio, bajo un fiscal, y después pase a ser la delegada contra las finanzas criminales haga investigaciones con revistas y periódicos (…) una investigación se hace con documentos y evidencias. No sé de dónde sale el tema que el recaudo Bogotá tenga que ver con Odebrecht”.

Jiménez agregó que la versión de Noguera se caía de su peso. “Son graves y tengo que evaluar si tomo acciones legales, no puedo dejar que nadie ponga en tela de juicio mi honestidad como funcionario y como persona”. Si bien no es claro cuál sería la relación entre el tema del recaudo Bogotá y el de corrupción de la multinacional brasileña, lo cierto es que Jiménez fue catalogado como el funcionario que más sabía del expediente. Así lo definieron varios medios de comunicación en su momento y, como lo contó este diario en 2019, su versión del caso tenía varias vacíos que trató de llenarlos el fiscal ad-hoc, Leonardo Espinosa.

(En contexto: Detalles del caso Odebrecht en los que le falló la memoria al exfiscal Andrés Jiménez)

Entre otras cosas, Espinosa encontró varios reproches a las investigaciones que llevó a cabo la administración de Néstor Humberto Martínez. Por ejemplo, el fiscal ad-hoc reveló que hubo una demora de más de un año en activar las órdenes de captura contra tres exdirectivos de Odebrecht, entre ellos, Eder Ferracuti, quien alcanzó en ese tiempo a cerrar dos CDT con más de $900 millones. Jiménez, sin embargo, dijo en una de sus entrevistas: “Colombia fue el primer país en el que se ha imputado y librado órdenes de captura contra brasileros”, olvidando que esa imputación solamente fue proyectada por Espinosa en mayo de 2019.

Odebrecht en la era Barbosa

Otra de los puntos sensibles de las palabras de Ana Catalina Noguera es en referencia a lo que podía suceder con el caso de Odebrecht durante la administración de Francisco Barbosa. Según ella, “ni con Barbosa ni con ninguno va a salir nada”. Sobre este expediente en particular, el hoy fiscal general arrancó su administración hace dos años y prometió que el tema sería prioridad. A comienzos de 2021, anunció que había ordenado un cambio de estrategia y se había reasignado varias carpetas. Sin embargo, pocos han sido los avances desde su posesión.

(Le recomendamos leer: Las deudas del fiscal Francisco Barbosa con el caso Odebrecht)

La Fiscalía ha logrado solamente la imputación de cinco personas, los empresarios Andrés Sanmiguel, su esposa Edna Karina Méndez, Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey, aunque la investigación venía desde la administración pasada. Quizás el avance más contundente en estos dos años ha sido el llamado a imputación de cargos de Daniel García Arizabaleta, que no ha sucedido, y la adición del delito de lavado de activos a otros empresarios ya vinculados. Sin embargo, todavía siguen siendo más las preguntas sobre cuál es realmente el avance en la reestructuración que anunció Barbosa hace dos años y de qué es lo que el país todavía no termina de conocer en el escándalo de Odebrecht.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.