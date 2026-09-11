Capturan a “Comandante 7”, enlace criminal en Colombia de Los Tiguerones de Ecuador

De acuerdo con lo manifestado por el presidente De la Espriella, la captura de “Comandante 7” se realizó en Soacha (Cundinamarca). El operativo en el que fue aprehendido el presunto criminal se llevó a cabo entre la…

Guido Fernando Rodríguez Vargas, conocido en el mundo criminal con el alias “Comandante 7”, fue capturado en Colombia. Según el propio presidente Abelardo de la Espriella, el hombre era el enlace en Colombia del grupo criminal Los Tiguerones, de Ecuador, y se encargaba, dentro de otras cosas, de las rentas ilícitas del grupo.

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De acuerdo con lo manifestado por el presidente De la Espriella, la captura de “Comandante 7” se realizó en Soacha (Cundinamarca). El operativo en el que fue aprehendido el presunto criminal se llevó a cabo entre la Policía Nacional de Colombia y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador.

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¡Cayó alias “Comandante 7”, objetivo de alto valor de Ecuador!



En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, capturó con fines de extradición al ecuatoriano Guido Fernando Rodríguez Vargas, alias “Comandante… pic.twitter.com/WPSfRe6xuA — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 11, 2026

Según manifestó el jefe de Estado en su publicación «este criminal era uno de sus principales enlaces transfronterizos, encargado de administrar rentas ilícitas para el sostenimiento logístico y bélico de la organización en Esmeraldas y Nariño, y estaba vinculado a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico y la extorsión».

Asimismo, se conoció que alias “Comandante 7” tenía orden de captura en Ecuador y era requerido mediante circular roja de Interpol para que respondiera en ese país por los delitos de homicidio y delincuencia organizada. En su mensaje, el primer mandatario dijo que «Colombia no será escondite de criminales extranjeros. Vamos a fortalecer la cooperación internacional para perseguirlos, capturarlos y ponerlos en manos de la justicia, estén donde estén».

¿Quiénes son Los Tiguerones?

De acuerdo con la organización Insight Crime, el grupo nació en Guayaquil como una facción de la banda carcelaria de los Choneros. «Sin embargo, su bastión está en la ciudad noreste de Esmeraldas, y entre la diáspora esmeraldeña en Guayaquil. Tras separarse de los Choneros, los Tiguerones han construido una temible reputación como uno de los grupos criminales más violentos del país», explicó la ordanización. Dentro de sus actividades están el microtráfico de drogas, la extorsión, el robo, y la provisión de servicios para organizaciones de tráfico de drogas transnacionales.

El pasado 9 de septiembre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, designó a la banda como organización terrorista extranjera. “En este preciso momento, nuestras fuerzas de élite operan conjuntamente persiguiendo a grupos criminales, desmantelando redes de narcotráfico y llevando ante la justicia a personas que nunca antes habían sido procesadas”, declaró Rubio en el vecino país.

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