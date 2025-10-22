Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Capturan a dos hombres con 28 lingotes de oro ocultos en el tanque de un vehículo

El metal precioso fue incautado en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila). Los hombres escondían el oro en el tanque del vehículo en el que se transportaban.

Redacción Judicial
22 de octubre de 2025 - 07:46 p. m.
El peso calculado del metal precioso fue de 41 kilos y superaría los COP 15.514 millones.
El peso calculado del metal precioso fue de 41 kilos y superaría los COP 15.514 millones.
Foto: Fiscalía General de la Naci
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Unidades de la Policía Nacional incautaron 28 lingotes de oro en un procedimiento realizado en la vereda El Cedro, en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila). El peso calculado del metal precioso fue de 41 kilos y superaría los COP 15.514 millones.

En la incautación fueron capturados dos hombres: Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo en el que eran transportados los lingotes ocultos en el tanque de combustible, y su acompañante, identificado como Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez.

Vínculos relacionados

Exsubcomandante de la Policía en Guajira, señalado de delitos sexuales, se entregó
Rama judicial alertó problemas por billonario recorte del gobierno Petro a su presupuesto de 2026
¿Quién es el general (r) William Rincón, el próximo director de la Policía?

Lea: Demanda de la Procuraduría contra Cancillería por pasaportes fue admitida en Tribunal

Según indicó la Fiscalía, estas dos personas no acreditaron la procedencia lícita del oro. Asimismo, no tenían en su poder los certificados de origen, documentos que emiten los comercializadores o explotadores mineros autorizados.

Tanto Murcia Dávila como Delgadillo Rodríguez fueron imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. El ente investigador, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó ante un juez de control de garantías el comiso de los lingotes de oro.

Le puede interesar: Exsubcomandante de la Policía en Guajira, señalado de delitos sexuales, se entregó

El metal fue sometido a diferentes pruebas y, luego de acreditarse su autenticidad, quedaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y serán custodiadas por el Banco de la República.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Oro

Incautación de oro

Oro escondido en tanque de vehículo

Putumayo

Huila

Andrey David Murcia Dávila

Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.