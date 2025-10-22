Capturan a dos hombres con 28 lingotes de oro ocultos en el tanque de un vehículo

El peso calculado del metal precioso fue de 41 kilos y superaría los COP 15.514 millones. Foto: Fiscalía General de la Naci

Unidades de la Policía Nacional incautaron 28 lingotes de oro en un procedimiento realizado en la vereda El Cedro, en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila). El peso calculado del metal precioso fue de 41 kilos y superaría los COP 15.514 millones.

En la incautación fueron capturados dos hombres: Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo en el que eran transportados los lingotes ocultos en el tanque de combustible, y su acompañante, identificado como Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez.

Según indicó la Fiscalía, estas dos personas no acreditaron la procedencia lícita del oro. Asimismo, no tenían en su poder los certificados de origen, documentos que emiten los comercializadores o explotadores mineros autorizados.

Tanto Murcia Dávila como Delgadillo Rodríguez fueron imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. El ente investigador, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó ante un juez de control de garantías el comiso de los lingotes de oro.

El metal fue sometido a diferentes pruebas y, luego de acreditarse su autenticidad, quedaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y serán custodiadas por el Banco de la República.

