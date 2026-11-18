Las autoridades lograron la captura de dos ciudadanos colombianos señalados de distribuir contenido pornográfico con personas menores de 18 años. A través de una estrategia institucional de protección a la infancia y la adolescencia, además de una cooperación internacional que articuló a 17 países, la Policía Nacional ubicó en Villavicencio y Yumbo a dos hombres de 40 y 60 años involucrados en una red transnacional que distribuía material digital con contenido infantil.

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Según las investigaciones que adelantaron las autoridades, expertos en informática forense identificaron y filtraron una red internacional de pedófilos que operaba de manera oculta a través de grupos cerrados en la aplicación de mensajería instantánea Viber. Los dos hombres que fueron capturados, al parecer, coordinaban la descarga, distribución y comercialización de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Asimismo, se evidenció que uno de los detenidos obtenía registros fotográficos de menores de edad en entornos escolares y residenciales.

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El rastreo tuvo una fase inicial que permitió identificar a 18 usuarios activos distribuidos en siete países de América y Europa como España, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Colombia, El Salvador y Paraguay. Posteriormente, en junio de 2026, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) una reunión de coordinación internacional donde se definieron las líneas estratégicas y operativas para enfrentar esta estructura criminal.

La operación que fue bautizada como "Boa" tuvo en cuenta alertas y conexiones investigativas en naciones como Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, consolidando un balance internacional de 22 diligencias de allanamiento, 18 capturas y la incautación de 194 elementos materiales probatorios.

En el curso de la investigación, se identificaron 668 videos y 586 imágenes con contenido de explotación sexual infantil. La totalidad de contenido que se extrajo fue depositado en la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (plataforma ICSE) de INTERPOL, generando una alerta global en más de 196 países miembros para priorizar el rescate e identificación de las víctimas.

Puntualmente para el caso de Colombia, las autoridades incautaron un dispositivo móvil y de almacenamiento utilizado para las transacciones ilícitas y el alojamiento de los archivos. Este equipo electrónico fue puesto bajo cadena de custodia y será sometido a procesos de extracción y análisis forense digital por parte de los peritos del Centro Cibernético Policial, con el fin de identificar a posibles víctimas en territorio nacional, establecer a fondo su modalidad delictiva, ubicar a otros integrantes de la red criminal y aportar nuevos elementos materiales probatorios a las autoridades de la región.

Por ahora, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las respectivas audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

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