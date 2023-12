Capturan a fundador de una de las mayores pirámides de Cundinamarca

El operativo se realizó en Fusagasugá, después de varios meses de seguimiento por parte de detectives. Torres es sindicado de ser uno de los ‘cerebros' de las pirámides de Cundinamarca, que recaudó millones de pesos especialmente en el municipio de Ubaté.

Según se pudo establecer, el sujeto capturado era el propietario y fundador de la oficina captadora de dinero de razón social Desarrollo Empresarial en Negocios Multinacionales.

Las autoridades no han podido establecer cuantas personas pudieron resultar afectadas por la empresa que fundó y administró Torres, pero se estima que no sólo habitantes de Ubaté cayeron en esta estafa.

(*) Actualización de la noticia. El Espectador se permite informar a sus lectores, que el señor John Jairo Torres Martínez fue condenado por los hechos informados en esta publicación, extinguiéndose la pena principal en el año 2011, y la accesoria en el año 2015, con lo cual, fue decretado el archivo definitivo del proceso causa No. 25-843-60-00384-2008-80128 conforme consta en la extinción por prescripción de la pena de fecha 4 de marzo de 2015, certificación expedida con destino al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Oficio No. 383 del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Oficio No. 384 de la Fiscalía General de la Nación, Oficio No. 385 de la Policía Nacional de Colombia, Oficio No. 386 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Oficio No. 386 de la Procuraduría General de la Nación, Oficio No. 388 del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Oficio No. 389 de la Policía Nacional - Dirección de investigación Criminal y reporte de antecedentes penales y requerimientos judiciales de la Policía Nacional, conocidos por El Espectador luego de la publicación de la noticia