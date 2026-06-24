Capturan a hijo de Diomedes Díaz en investigación por presunta red de “gota a gota”

Las capturas se realizaron en Barranquilla durante un operativo contra una presunta red de préstamos ilegales que operaba en Atlántico. Foto: Archivo Particular

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Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, fue capturado junto con otras cuatro personas en Barranquilla durante un operativo contra una presunta estructura dedicada a préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”. Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías el 25 de junio.

Las capturas fueron realizadas hacia las cinco de la mañana de este miércoles 24 de junio en el marco de una investigación adelantada por las autoridades contra una organización señalada de hacer préstamos a habitantes de Barranquilla y municipios cercanos, como Soledad.

Tras el operativo, los capturados fueron trasladados a las instalaciones del Gaula de la Policía en Barranquilla, donde permanecen a la espera de las audiencias preliminares.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la investigación se originó a finales de 2025 tras la denuncia presentada por un ciudadano que aseguró haber sido víctima de la red de “gota a gota”.

Según la investigación, el hombre habría adquirido un préstamo con la estructura y posteriormente habría sido retenido y sometido a torturas durante dos días por presuntos integrantes de la red, luego de incumplir con los pagos exigidos.

Con base en la denuncia y las pruebas recopilados durante varios meses, las autoridades identificaron a los presuntos integrantes de la estructura y solicitaron las órdenes judiciales que llevaron a las capturas.

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Se prevé que el jueves la Fiscalía General de la Nación presente a los capturados ante un juez de control de garantías para legalizar las capturas e imputarles cargos. De manera preliminar, los detenidos podrían ser investigados por los delitos de extorsión y secuestro.

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