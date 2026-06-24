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Recuperan en Bogotá terreno de COP 32.000 millones asociado a aliado de Pablo Escobar

La SAE recuperó uno de los bienes vinculados al denominado Cartel de Bogotá, una estructura criminal que las autoridades relacionaron con Juan Camilo Zapata Vásquez, señalado aliado de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

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Redacción Judicial
24 de junio de 2026 - 12:59 p. m.
Durante más de dos décadas en el predio operaron establecimientos como canchas sintéticas, locales de comidas rápidas, un fruver y parqueaderos, sin que existiera una relación contractual con la SAE.
Durante más de dos décadas en el predio operaron establecimientos como canchas sintéticas, locales de comidas rápidas, un fruver y parqueaderos, sin que existiera una relación contractual con la SAE.
Foto: SAE
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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó en Bogotá un predio de aproximadamente 1,8 hectáreas, que permaneció ocupado de manera irregular durante más de 25 años. Según la entidad, en el inmueble, valorado en más de COP 32.000 millones, funcionaban 21 puestos comerciales que operaban sin pagar arriendo al Estado.

El bien está vinculado a Juan Camilo Zapata Vásquez, señalado por las autoridades como jefe del denominado Cartel de Bogotá y presunto aliado de las estructuras criminales que fueron lideradas por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.

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De acuerdo con la SAE, las investigaciones relacionadas con Zapata Vásquez dieron lugar a la ocupación de 58 bienes y seis sociedades asociadas a su entorno familiar. Entre esos activos figura el Castillo Marroquín, considerado uno de los bienes más emblemáticos vinculados a la historia del narcotráfico en Colombia.

Según la entidad, durante más de dos décadas en el predio operaron establecimientos como canchas sintéticas, locales de comidas rápidas, un fruver y parqueaderos, sin que existiera una relación contractual con la SAE.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, aseguró que “recuperar este predio es demostrar que los bienes administrados por el Estado deben estar al servicio de los colombianos y no de intereses particulares. Con esta acción, la Sociedad de Activos Especiales le cumple al país, recuperando activos que durante años fueron ocupados irregularmente e incorporándolos a procesos transparentes de administración, comercialización y aprovechamiento legal”, afirmó la funcionaria.

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Tras su recuperación, el inmueble fue incorporado a la estrategia comercial de la entidad y actualmente se encuentra en proceso de subasta pública. La SAE señaló que la medida hace “parte del modelo de administración que busca promover el uso productivo de los bienes y maximizar su aprovechamiento en beneficio del país”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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